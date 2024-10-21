Пільги на оплату послуг ЖКГ — хто має право на 75% у 2024 році

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держава гарантує надання 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг та купівлю побутового палива. Таким правом можуть скористатися учасники бойових дій, дружини УБД та інші члени родини.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду.

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Хто саме може скористатися пільгою УБД

В Україні особам зі статусом УБД надається соціальний захист та низка пільг, гарантованих державою. Зокрема, в рамках закону № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" учасникам бойових дій надане право на 75% знижки на оплату:

користування житлом;

житлово-комунальними послугами;

на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива/скрапленого газу.

Пільги на комунальні послуги для учасників бойових дій поширюється на найближчих членів його родини, зокрема дітей дружини від попереднього шлюбу.

До членів родини пільговика, які мають право на пільгу, відносяться:

дружина/чоловік;

неповнолітні діти;

неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства першої та другої груп/особи з інвалідністю першої групи;

особи, які проживають разом з неодруженою людиною з інвалідністю, отриманою через війну першої групи та доглядає за нею;

непрацездатні батьки;

особи, які перебувають під опікою/піклуванням громадянина, у якого є право на пільги, та проживають разом з ним.

Хто і як може подавати заяви на пільги

Держава надала право за потреби подавати заяву на призначення пільг замість ветерана членам його родини. Йдеться, зокрема, про:

чоловіків;

дружин;

непрацездатних батьків;

неодружених повнолітніх дітей, визнаних особами з інвалідністю з дитинства другої групи;

осіб, які проживають разом з неодруженою особою з інвалідністю, отриманої через війну першої групи та доглядає за нею.

Також спростили проце оформлення пільги. Тепер замість двох окремих заяв можна подати одну — про взяття на облік та про надання пільг.

Подавати заяву та необхідні документи дозволяється у такі способи:

у сервісні центри Пенсійного фонду, уповноваженим посадовим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних тергромад, у центри надання адмінпослуг;

через пошту — на адресу органу Пенсійного фонду;

дистанційно — через портал е-послуг ПФУ, застосунок Пенсійний фонд, портал Дія.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які не мають можливості самостійно оплачувати комунальні послуги, можуть отримати державну субсидію. Для цього необхідно вчасно подати відповідні документи, оскільки існує визначений кінцевий термін для оформлення виплат.

Також писали, що у Пенсійному фонді почали підготовку до автоматичного перерахунку і фінансування житлових субсидій з наближенням опалювального сезону 2024-2025. Відомо, хто отримає допомогу на зиму та які будуть суми.