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Льготы на оплату услуг ЖКХ — кто имеет право на 75% в 2024 году

21 октября 2024 08:47
Ксения Симонова - Редактор
Льготы на оплату услуг ЖКХ – кто имеет право на 75% в 2024 году
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государство гарантирует предоставление 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг и покупку бытового топлива. Таким правом могут воспользоваться учесники боевых действий, супруги УБД и другие члены семьи.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда.

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Кто именно может воспользоваться льготой УБД

В Украине лицам со статусом УБД предоставляется социальная защита и ряд льгот, гарантированных государством. В частности, в рамках закона №3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" участникам боевых действий предоставлено право на 75% скидки на оплату:

  • пользование жильем;
  • жилищно-коммунальными услугами;
  • на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива/сжиженного газа.

Льготы на коммунальные услуги для участников боевых действий распространяются на ближайших членов его семьи, в частности детей жены от предыдущего брака.

К членам семьи льготника, имеющим право на льготу, относятся:

  • супруга/супруг;
  • несовершеннолетние дети;
  • холостые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства первой и второй групп/лица с инвалидностью первой группы;
  • лица, проживающие вместе с холостым человеком с инвалидностью, полученной из-за войны, первой группы и ухаживающими за ним;
  • нетрудоспособные родители;
  • лица, которые находятся на попечении/попечительстве гражданина, у которого есть право на льготы, и проживают вместе с ним.

Кто и как может подавать заявления на льготы

Государство предоставило право при необходимости подавать заявление на назначение льгот вместо ветерана членам его семьи. Речь идет, в частности, о:

  • мужчинах;
  • женах;
  • нетрудоспособных родителях;
  • холостых совершеннолетних детях, признанных лицами с инвалидностью с детства второй группы;
  • лицах, проживающих вместе с холостым лицом с инвалидностью, полученной из-за войны первой группы, ухаживающими за ним.

Также упростили это оформление льготы. Теперь вместо двух отдельных заявлений можно подать одно — о взятии на учет и предоставлении льгот.

Подавать заявление и необходимые документы разрешается следующими способами:

  • в сервисные центры Пенсионного фонда, уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих теробществ, в центры предоставления админуслуг;
  • через почту — в адрес органа Пенсионного фонда;
  • дистанционно — через портал е-услуг ПФУ, приложение Пенсионный фонд, портал "Дія".

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы, не имеющие возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, могут получить государственную субсидию. Для этого необходимо своевременно подать соответствующие документы, поскольку существует определенный срок для оформления выплат.

Также писали, что в Пенсионном фонде началась подготовка к автоматическому перерасчету и финансированию жилищных субсидий с приближением отопительного сезона 2024-2025. Известно, кто получит пособие на зиму и какие будут суммы.

выплаты коммунальные услуги ЖКХ льготы УБД финансовая помощь

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