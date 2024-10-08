Пільги на комуналку — як УБД отримати знижки в гуртожитках

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Для учасників бойових дій (УБД), які мешкають у гуртожитках, доступні пільги на житлово-комунальні послуги. Оформлення можна здійснити як офлайн, так і онлайн на порталах е-послуг.

Про це розповіли у Міністерстві соцiальної політики.

Читайте також:

Пільги на послуги ЖКГ для гуртожитків

За даними Мінсоцполітики, відповідні пільги поширюються на квартплату, природний газ, електрику, тверде паливо та балонний газ.

За законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасникам бойових дій доступні:

75% знижка на квартплату (за умови, якщо площа не більша за 21 кв. м на одну людину та 10,5 кв. м на родину). У разі перевищення цієї норми, пільги нададуть тільки на відповідну частину, решту потрібно оплатити без знижки;

75% знижка на газ, електрику та інші послуги, скраплений балонний газ для побутових потреб в рамках середніх норм споживання. Для осіб з інвалідністю знижка дорівнює 100%.

75% знижка на паливо для осіб, які проживають у будинках без центрального опалення у рамках норм.

Як оформити пільги УБД у гуртожитку

Оскільки автоматично відповідні пільги не надають, необхідно їх особисто оформити онлайн чи офлайн.

Можна звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду, подавши дві заяви (одна — про внесення в реєстр тих, хто має право на пільги, інша — на отримання пільг).

У заяві на отримання пільг треба зазначити інформацію про комунальні послуги, якими користується громадянин, назву, особовий рахунок організації, що надає послуги. Рішення про надання пільг ухвалять після перевірки.

Так само можна звернутися до місцевих органів влади чи Центру надання адмінпослуг (ЦНАП).



Онлайн оформити пільги УБД в гуртожитку можна:

через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду;

через мобільний "застосунок "Дія".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні низка категорій громадян може отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг у жовтні 2024 року. Зокрема, учасники бойових дій і ветерани війни мають право оформити допомогу спрощено.

Також повідомлялося, що в Україні збираються впровадити механізм позбавлення пільг на оплату комунальних послуг у випадку накопичення боргів. Це рішення спрямоване на підвищення фінансової відповідальності серед пільгових категорій громадян.