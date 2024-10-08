Льготы на коммуналку — как УБД получить скидки в общежитиях

Льготы для УБД — можно ли получить скидку на коммуналку в общежитиях
Для участников боевых действий (УБД), проживающих в общежитиях, доступны льготы на жилищно-коммунальные услуги. Оформление можно осуществить как офлайн, так и онлайн на порталах е-услуг.
Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.
Льготы на услуги ЖКХ для общежитий
По данным Минсоцполитики, соответствующие льготы распространяются на квартплату, газ, электричество, твердое топливо и баллонный газ.
По закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участникам боевых действий доступны:
- 75% скидка на квартплату (при условии, если площадь не больше 21 кв. м на одного человека и 10,5 кв. м на семью). В случае превышения этой нормы, льготы будут предоставлены только на соответствующую часть, остальное нужно оплатить без скидки;
- 75% скидка на газ, электричество и другие услуги, сжиженный баллонный газ для бытовых нужд в рамках средних норм потребления. Для лиц с инвалидностью скидка равна 100%.
- 75% скидка на топливо для проживающих в домах без центрального отопления в рамках норм.
Как оформить льготы УБД в общежитии
Поскольку автоматически соответствующие льготы не предоставляются, необходимо их лично оформить онлайн или офлайн.
Можно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда, подав два заявления (одно — о внесении в реестр тех, кто имеет право на льготы, другое — на получение льгот).
В заявлении на получение льгот следует указать информацию о коммунальных услугах, которыми пользуется гражданин, название, лицевой счет организации, предоставляющей услуги. Решение о предоставлении льгот будет принято после проверки.
Также можно обратиться в местные органы власти или в Центр предоставления админуслуг (ЦПАУ).
Онлайн оформить льготы УБД в общежитии можно:
- через личный кабинет на портале Пенсионного фонда;
- через мобильное "приложение "Дія".
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине ряд категорий граждан могут получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в октябре 2024 года. В частности, участники боевых действий и ветераны войны вправе оформить помощь упрощенно.
Также сообщалось, что в Украине собираются внедрить механизм лишения льгот по оплате коммунальных услуг в случае накопления долгов. Это решение направлено на повышение финансовой ответственности среди льготных категорий граждан.
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