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Льготы для УБД — можно ли получить скидку на коммуналку в общежитиях

8 октября 2024 09:45
Ксения Симонова - Редактор
Льготы на коммуналку — как УБД получить скидки в общежитиях
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Для участников боевых действий (УБД), проживающих в общежитиях, доступны льготы на жилищно-коммунальные услуги. Оформление можно осуществить как офлайн, так и онлайн на порталах е-услуг.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

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По данным Минсоцполитики, соответствующие льготы распространяются на квартплату, газ, электричество, твердое топливо и баллонный газ.

По закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участникам боевых действий доступны:

  • 75% скидка на квартплату (при условии, если площадь не больше 21 кв. м на одного человека и 10,5 кв. м на семью). В случае превышения этой нормы, льготы будут предоставлены только на соответствующую часть, остальное нужно оплатить без скидки;
  • 75% скидка на газ, электричество и другие услуги, сжиженный баллонный газ для бытовых нужд в рамках средних норм потребления. Для лиц с инвалидностью скидка равна 100%.
  • 75% скидка на топливо для проживающих в домах без центрального отопления в рамках норм.

Как оформить льготы УБД в общежитии

Поскольку автоматически соответствующие льготы не предоставляются, необходимо их лично оформить онлайн или офлайн.

Можно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда, подав два заявления (одно — о внесении в реестр тех, кто имеет право на льготы, другое — на получение льгот).

В заявлении на получение льгот следует указать информацию о коммунальных услугах, которыми пользуется гражданин, название, лицевой счет организации, предоставляющей услуги. Решение о предоставлении льгот будет принято после проверки.

Также можно обратиться в местные органы власти или в Центр предоставления админуслуг (ЦПАУ).

Онлайн оформить льготы УБД в общежитии можно:

  • через личный кабинет на портале Пенсионного фонда;
  • через мобильное "приложение "Дія".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ряд категорий граждан могут получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в октябре 2024 года. В частности, участники боевых действий и ветераны войны вправе оформить помощь упрощенно.

Также сообщалось, что в Украине собираются внедрить механизм лишения льгот по оплате коммунальных услуг в случае накопления долгов. Это решение направлено на повышение финансовой ответственности среди льготных категорий граждан.

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