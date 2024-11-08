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Пільги для батьків УБД — які знижки можна отримати в листопаді

8 листопада 2024 19:12
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пільги для родин УБД — які знижки можуть оформити батьки захисників
Люди похилого віку. Фото: Pixabay
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Законодавство України передбачає низку пільг для родин українських військових. Зокрема, для сімей осіб, які мають статус учасника бойових дій (УБД), надаються знижки на комунальні послуги.

Про те, які пільги можуть оформити батьки УБД у 2024 році, пояснили на сайті Сумської міської ради.

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Хто з родини УБД має право на пільги 

Підтримка, що надається військовослужбовцям та ветеранам, поширюється також на їхніх родичів. До членів сім'ї учасника бойових дій, які можуть отримати пільги, належать:

  • діти до 18 років;
  • чоловік або дружина;
  • непрацездатні батьки;
  • незаміжні дорослі діти з інвалідністю I або II групи з дитинства, або інвалідністю I групи;
  • особа, що перебуває під опікою чи піклуванням особи, яка має право на пільги, та проживає з нею.

Інші родичі не можуть скористатися пільгами, оскільки вони не входять до складу сім'ї учасника бойових дій.

Які пільги можуть отримати батьки УБД

Згідно з законом, члени сім'ї осіб з посвідченням УБД можуть скористатися пільгами на оплату комунальних послуг. Для того, щоб отримати знижку, учасник бойових дій має подати довідку, в якій вказано склад його сім'ї.

У документ можна включити непрацездатних батьків, які проживають разом із ним і не працюють. Згідно з цією довідкою будуть надані такі пільги:

  1. 75% знижка плати за користування житлом;
  2. 75% знижка плати за користування комунальними послугами;
  3. 75% знижка вартості палива, для осіб, які проживають у будинках без центрального опалення.

Знижки застосовуються не на всю площу житла, а на певну кількість квадратних метрів:

  • 21 кв. м загальної площі помешкання на кожного, хто постійно проживає в житловому приміщенні та має право на знижку плати;
  • додатково 10, 5 кв. м на всю сім'ю.

Для родин, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається знижка 75% на газ для опалення житла, що розповсюджується на вдвічі більшу площу (42 кв. м на кожну особу, що має право на пільгу, та 21 кв. м на всю сім'ю).

Учасникам бойових дій періоду Другої світової війни, які досягли 85 років і більше, надаються пільги, що відповідають пільгам для осіб з інвалідністю І групи внаслідок війни, тобто 100% знижка.

Учасники бойових дій можуть оформити певні пільги від держави. Отримавши відповідний статус, деякі послуги для них будуть безплатними або надаватимуться зі значною знижкою.

Також ми розповідали, що родини УБД мають право на деякі пільги. Це правило поширюється і на дітей захисників.

батьки допомога соціальна допомога УБД пільги

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