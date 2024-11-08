Льготы для семей УБД – какие скидки могут оформить родители защитников

Пожилые люди. Фото: Pixabay

Законодательство Украины предусматривает ряд льгот для семей украинских военных. В частности, для семей лиц, имеющих статус участника боевых действий (УБД), предоставляются скидки на коммунальные услуги.

О том, какие льготы могут оформить родители УБД в 2024 году, пояснили на сайте Сумского городского совета.

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Кто из семьи УБД имеет право на льготы

Поддержка, оказываемая военнослужащим и ветеранам, также распространяется на их родственников. К членам семьи участника боевых действий, которые могут получить льготы, относятся:

дети младше 18 лет;

муж или жена;

нетрудоспособные родители;

незамужние взрослые дети с инвалидностью I или II группы с детства или инвалидностью I группы;

лицо, находящееся под опекой или попечительством лица, имеющего право на льготы, и проживающего с ним.

Другие родственники не могут воспользоваться льготами, поскольку они не входят в состав семьи участника боевых действий.

Какие льготы могут получить родители УБД

По закону члены семьи лиц с удостоверением УБД могут воспользоваться льготами на оплату коммунальных услуг. Для того чтобы получить скидку, участник боевых действий должен предоставить справку, в которой указан состав его семьи.

В документ можно включить нетрудоспособных родителей, проживающих вместе с ним и не работающих. Согласно этой справке будут предоставлены следующие льготы:

75% скидка платы за пользование жильем; 75% скидка платы за пользование коммунальными услугами; 75% скидка стоимости топлива для лиц, проживающих в домах без центрального отопления.

Скидки используются не на всю площадь жилья, а на определенное количество квадратных метров:

21 кв. м общей площади на каждого, кто постоянно проживает в жилом помещении и имеет право на скидку платы;

дополнительно 10,5 кв. м на всю семью.

Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется скидка 75% на газ для отопления жилья, распространяемого на вдвое большую площадь (42 кв. м на каждое лицо, имеющее право на льготу, и 21 кв. м на всю семью).

Участникам боевых действий периода Второй мировой войны, достигшим 85 лет и более, предоставляются льготы, соответствующие льготам для лиц с инвалидностью I группы вследствие войны, то есть 100% скидка.

Участники боевых действий могут оформить определенные льготы от государства. Получив соответствующий статус некоторые услуги для них будут бесплатными или будут предоставляться со значительной скидкой.

Также мы говорили, что семьи УБД имеют право на некоторые льготы. Это правило распространяется и на детей защитников.