Пільги для родин УБД — які пільги можна оформити в листопаді

Жінка з дітьми. Фото: Pexels

Захисники України мають значну підтримку від держави. Отримавши статус учасника бойових дій (УБД), українці можуть оформити чимало пільг. Така змога також є у членів їх сімей.

Про те, на які пільги можуть розраховувати родичі УБД, зазначається в Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Читайте також:

Хто може оформити пільги

Законодавством передбачено, що право на пільги для учасників бойових дій поширюється на членів їх сімей. Однак скористатись ним можуть далеко не всі родичі, а лише найближчі:

подружжя;

непрацездатні батьки;

дорослі діти, які мають другу групу інвалідності з дитинства;

особи, які проживають разом із ветераном з інвалідністю І групи, отриманою внаслідок війни, та забезпечують його догляд, за умови, що ветеран не перебуває у шлюбі.

Варто також розуміти, що пільги не призначаються автоматично після отримання статусу УБД — їх необхідно оформити окремо, звернувшись до органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації.

Які пільги можуть оформити родичі УБД

Посвідчення учасника бойових дій відкриває родинам військовослужбовця доступ до таких комунальних пільг:

знижка 75% на квартплату;

75% знижка на комунальні послуги (зокрема, газ, електроенергію). Особи з інвалідністю мають право на 100% знижку;

75% знижка на вартість палива для тих, хто проживає в будинках без центрального опалення.

Пільга розповсюджується на опалювальну площу: 21 кв. м для кожного мешканця, що проживає в помешканні постійно, і додатково 10,5 кв. м на всю родину.

Для сімей, які складаються виключно з непрацездатних осіб, знижка 75% на газ для обігріву надається для подвійного розміру площі (42 кв. м на кожного члена, що має право на знижку, та 21 кв. м на сім'ю).

Які пільги надаються дітям УБД

Пільги для дітей учасників бойових дій включають:

можливість відпочинку та оздоровлення;

вільний доступ до Інтернету та баз даних;

безплатні підручники з бібліотеки навчального закладу;

першочерговий вступ у загальноосвітні та дошкільні заклади та дитячі табори;

соціальну стипендію для студентів за умови відсутності заборгованості в оплаті;

можливість безплатного чи пільгового проживання у гуртожитках для тих, хто навчається на денній формі;

право на безплатне переведення на бюджетну форму у ВНЗ, професійно-технічних та фахових закладах на денній формі.

Для отримання конкретного виду пільг необхідно виконати певні кроки. Для зарахування дитини до загальноосвітнього чи дошкільного закладу або дитячого табору потрібно подати заяву, додавши копію посвідчення учасника бойових дій та свідоцтво про народження керівнику відповідного закладу.

Щоб дитина отримала путівку до оздоровчого закладу, слід звернутися до місцевих органів влади та надати документи, які підтверджують статус дитини учасника бойових дій.

Щоб дитина могла один раз на рік скористатися пільгою на санаторно-курортне лікування або відпочинок, необхідно подати заяву до органів військового управління разом зі свідоцтвом про народження дитини та посвідченням учасника бойових дій.

Дружини УБД, як і самі захисники, мають право на державну підтримку. Однак не всі про це знають і мають питання, як оформити пільги.

Через війну багато чоловіків служать у ЗСУ, і багато хто отримав статус учасника бойових дій. Цей статус дозволяє оформити пільги захисникам та їх дітям.