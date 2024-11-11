Льготы для семей УБД – какие льготы можно оформить в ноябре

Поддержка семей военных — какие льготы доступны родственникам УБД
Защитники Украины оказывают значительную поддержку от государства. Получив статус участника боевых действий (УБД), украинцы могут оформить много льгот. Такие возможности также есть у членов их семей.
О том, на какие льготы могут рассчитывать родственники УБД, говорится в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Кто может оформить льготы
Законодательством предусмотрено, что право на льготы для участников боевых действий распространяется на членов их семей. Однако воспользоваться им могут далеко не все родственники, а только самые близкие:
- супруги;
- нетрудоспособные родители;
- взрослые дети, имеющие вторую группу инвалидности с детства;
- лица, проживающие вместе с ветераном с инвалидностью I группы, полученной в результате войны, и обеспечивающие его уход, при условии, что ветеран не состоит в браке.
Следует также понимать, что льготы не назначаются автоматически после получения статуса УБД — их необходимо оформить отдельно, обратившись в органы Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации.
Какие льготы могут оформить родственники УБД
Удостоверение участника боевых действий открывает семьям военнослужащего доступ к таким коммунальным льготам:
- скидка 75% на квартплату;
- 75% скидка на коммунальные услуги (в частности, газ, электроэнергию). Лица с инвалидностью имеют право на 100% скидку;
- 75% скидка на стоимость топлива для проживающих в домах без центрального отопления.
Льгота распространяется на отапливаемую площадь: 21 кв. м для каждого проживающего в помещении постоянно и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью.
Для семей, состоящих исключительно из нетрудоспособных лиц, скидка 75% на газ для обогрева предоставляется для двойного размера площади (42 кв. м на каждого члена, имеющего право на скидку, и 21 кв. м на семью).
Какие льготы предоставляются детям УБД
Льготы для детей участников боевых действий включают:
- возможность отдыха и оздоровления;
- свободный доступ в Интернет и базы данных;
- бесплатные учебники из библиотеки учебного заведения;
- первоочередное поступление в общеобразовательные и дошкольные учреждения и детские лагеря;
- социальную стипендию для студентов при отсутствии задолженности в оплате;
- возможность бесплатного или льготного проживания в общежитиях для обучающихся на дневной форме;
- право на бесплатный перевод на бюджетную форму в вузах, профессионально-технических и профессиональных заведениях на дневной форме.
Для получения конкретного вида льгот нужно выполнить определенные шаги. Для зачисления ребенка в общеобразовательное или дошкольное учреждение, или детский лагерь нужно подать заявление, добавив копию удостоверения участника боевых действий и свидетельство о рождении руководителю соответствующего учреждения.
Чтобы ребенок получил путевку в оздоровительное учреждение, следует обратиться в местные органы власти и предоставить документы, подтверждающие статус ребенка участника боевых действий.
Чтобы ребенок мог один раз в год воспользоваться льготой на санаторно-курортное лечение или отдых, необходимо подать заявление в органы военного управления вместе со свидетельством о рождении ребенка и удостоверением участника боевых действий.
Жены УБД, как и сами защитники, имеют право на государственную поддержку. Однако, не все об этом знают и имеют вопросы, как оформить льготы.
Из-за войны многие мужчины служат в ВСУ, и многие получили статус участника боевых действий. Этот статус позволяет оформить льготы защитникам и их детям.
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