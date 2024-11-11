Льготы для семей УБД – какие льготы можно оформить в ноябре

Женщина с детьми. Фото: Pexels

Защитники Украины оказывают значительную поддержку от государства. Получив статус участника боевых действий (УБД), украинцы могут оформить много льгот. Такие возможности также есть у членов их семей.

О том, на какие льготы могут рассчитывать родственники УБД, говорится в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Кто может оформить льготы

Законодательством предусмотрено, что право на льготы для участников боевых действий распространяется на членов их семей. Однако воспользоваться им могут далеко не все родственники, а только самые близкие:

супруги;

нетрудоспособные родители;

взрослые дети, имеющие вторую группу инвалидности с детства;

лица, проживающие вместе с ветераном с инвалидностью I группы, полученной в результате войны, и обеспечивающие его уход, при условии, что ветеран не состоит в браке.

Следует также понимать, что льготы не назначаются автоматически после получения статуса УБД — их необходимо оформить отдельно, обратившись в органы Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации.

Какие льготы могут оформить родственники УБД

Удостоверение участника боевых действий открывает семьям военнослужащего доступ к таким коммунальным льготам:

скидка 75% на квартплату;

75% скидка на коммунальные услуги (в частности, газ, электроэнергию). Лица с инвалидностью имеют право на 100% скидку;

75% скидка на стоимость топлива для проживающих в домах без центрального отопления.

Льгота распространяется на отапливаемую площадь: 21 кв. м для каждого проживающего в помещении постоянно и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью.

Для семей, состоящих исключительно из нетрудоспособных лиц, скидка 75% на газ для обогрева предоставляется для двойного размера площади (42 кв. м на каждого члена, имеющего право на скидку, и 21 кв. м на семью).

Какие льготы предоставляются детям УБД

Льготы для детей участников боевых действий включают:

возможность отдыха и оздоровления;

свободный доступ в Интернет и базы данных;

бесплатные учебники из библиотеки учебного заведения;

первоочередное поступление в общеобразовательные и дошкольные учреждения и детские лагеря;

социальную стипендию для студентов при отсутствии задолженности в оплате;

возможность бесплатного или льготного проживания в общежитиях для обучающихся на дневной форме;

право на бесплатный перевод на бюджетную форму в вузах, профессионально-технических и профессиональных заведениях на дневной форме.

Для получения конкретного вида льгот нужно выполнить определенные шаги. Для зачисления ребенка в общеобразовательное или дошкольное учреждение, или детский лагерь нужно подать заявление, добавив копию удостоверения участника боевых действий и свидетельство о рождении руководителю соответствующего учреждения.

Чтобы ребенок получил путевку в оздоровительное учреждение, следует обратиться в местные органы власти и предоставить документы, подтверждающие статус ребенка участника боевых действий.

Чтобы ребенок мог один раз в год воспользоваться льготой на санаторно-курортное лечение или отдых, необходимо подать заявление в органы военного управления вместе со свидетельством о рождении ребенка и удостоверением участника боевых действий.

Жены УБД, как и сами защитники, имеют право на государственную поддержку. Однако, не все об этом знают и имеют вопросы, как оформить льготы.

Из-за войны многие мужчины служат в ВСУ, и многие получили статус участника боевых действий. Этот статус позволяет оформить льготы защитникам и их детям.