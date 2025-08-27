Відео
Перший контракт із ЗСУ — якими будуть виплати у вересні

Перший контракт із ЗСУ — якими будуть виплати у вересні

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 05:45
Виплати контрактникам в ЗСУ вересень 2025 - розмір допомоги
Український військовослужбовець. Фото: 95 ОДШБр

Українські військовослужбовці, які підписують перший контракт на військову службу в лавах Збройних сил України, мають право на додаткову виплату. Розмір цієї виплати залежить перш за все від військового звання контрактника.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Читайте також:

Виплата за перший контракт

Військовослужбовці, які підписують контракт зі Збройними силами України, мають право на певну одноразову грошову виплату.

Та ця грошова допомога може бути виплачена не усім українським контрактникам.

"Ця виплата надається військовослужбовцям, які вперше укладають строковий контракт на проходження військової служби", — пояснили у Міністерстві оборони України.

Розміри виплати контрактникам

Сума одноразової допомоги за перший контракт варіюється залежно від військового звання та терміну дії контракту.

Існує три варіанти виплати за перший підписаний контракт. Це:

  • 24 224 грн — для рядового складу (перший контракт строком на 3 роки);
  • 27 252 грн — для сержантського і старшинського складу (перший контракт строком на 3 роки і більше);
  • 30 280 грн — для офіцерського складу (перший контракт строком на 1 рік і більше).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Президент України Володимир Зеленський  підписав закон, який дозволяє громадянам старше 60 років служити у війську за контрактом.

Додамо, ми повідомляли про те, яку виплату отримають добровольці-контрактники віком до 25 років.


Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
