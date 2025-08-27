Видео
Главная Военная экономика Первый контракт с ВСУ — какими будут выплаты в сентябре

Первый контракт с ВСУ — какими будут выплаты в сентябре

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 05:45
Выплаты контрактникам в ВСУ сентябрь 2025 - размер помощи
Украинский военнослужащий. Фото: 95 ОДШБр

Украинские военнослужащие, которые подписывают первый контракт на военную службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют право на дополнительную выплату. Размер этой выплаты зависит прежде всего от воинского звания контрактника.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Выплата за первый контракт

Военнослужащие, которые подписывают контракт с Вооруженными силами Украины, имеют право на определенную единовременную денежную выплату.

Но эта денежная помощь может быть выплачена не всем украинским контрактникам.

"Эта выплата предоставляется военнослужащим, которые впервые заключают срочный контракт на прохождение военной службы", — пояснили в Министерстве обороны Украины.

Размеры выплаты контрактникам

Сумма единовременного пособия за первый контракт варьируется в зависимости от воинского звания и срока действия контракта.

Существует три варианта выплаты за первый подписанный контракт. Это:

  • 24 224 грн — для рядового состава (первый контракт сроком на 3 года);
  • 27 252 грн — для сержантского и старшинского состава (первый контракт сроком на 3 года и более);
  • 30 280 грн — для офицерского состава (первый контракт сроком на 1 год и более).

Напомним, мы ранее писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет гражданам старше 60 лет служить в армии по контракту.

Добавим, мы сообщали о том, какую выплату получат добровольцы-контрактники в возрасте до 25 лет.

