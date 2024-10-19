Пенсії військових — хто має право на перерахунок у 2024 році

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні за певних обставин можливий перерахунок пенсій військовим. Йдеться про право на виплати на особливих умовах.

Про це розповіли правозахисники з ГО "Юридична сотня".

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Хто має право на перерахунок пенсії

Так, українці, які стали на захист держави під час війни, мають право на пенсію на інших умовах. Військовий пенсіонер може розраховувати на більший розмір пенсії. Перерахунок можливий у певних випадках.

Проте сама процедура такого перерахунку пенсійних виплат доволі складна.

Таке право настає у кожного військового пенсіонера, якщо хоча б одна зі складових грошового забезпечення за займаною посадою зазнає змін.

"Тобто, в ситуації, коли зростає грошове забезпечення діючих військовослужбовців, тоді ж військовий пенсіонер може розраховувати на перерахунок своєї пенсії в бік збільшення, звісно", — пояснили юристи.

Як відбувається перегляд пенсії

За словами експертів, рішення про перерахунок пенсії ухвалює централізовано уряд. Після чого надається відповідне розпорядження Пенсійному фонду.

Далі фахівці ПФУ мають сформувати списки і надіслати до уповноважених структурних підрозділів.

У відповідних підрозділах мають бути документи з новим розміром грошового забезпечення. Вони стануть підставою для подальшого перерахунку пенсії військового.

Тільки після такої процедури Пенсійний фонд зможе реалізувати перерахунок пенсії.

У разі, якщо з певних підстав перерахунок не було зроблено чи Пенсійний фонд відмовив, пенсіонер має сам звернутися в уповноважений структурний підрозділ та подати заяву про видачу довідки про нову суму грошового забезпечення.

Таку довідку необхідно передати у Пенсійний фонд для здійснення перерахунку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні в рамках чинного законодавства громадяни із середньою зарплатою у майже 19 тис. грн та повним страховим стажем можуть розраховувати на пенсійну виплату, яка не перевищуватиме навіть 5 тис. грн. Кінцева сума залежить головним чином від рівня офіційного доходу людини протягом трудової діяльності.

Також ми писали, що Пенсійний фонд назвав перелік випадків, коли передбачене припинення нарахування пенсій. Також там розповіли, як запобігти та відновити право на виплати.