Пенсии военных — кто имеет право на перерасчет в 2024 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине при определенных обстоятельствах возможен перерасчет пенсий военным. Речь идет о праве на выплаты на особых условиях.

Об этом рассказали правозащитники из ОО "Юридическая сотня".

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Кто имеет право на перерасчет пенсии

Так, украинцы, вставшие на защиту государства во время войны, имеют право на пенсию на других условиях. Военный пенсионер может рассчитывать на больший размер пенсии. Перерасчет возможен в определенных случаях.

Однако сама процедура такого перерасчета пенсионных выплат достаточно сложна.

Такое право наступает у каждого военного пенсионера, если хотя бы одна из составляющих денежного довольствия по занимаемой должности претерпела изменений.

"То есть в ситуации, когда растет денежное довольствие действующих военнослужащих, тогда же военный пенсионер может рассчитывать на перерасчет своей пенсии в сторону увеличения, конечно", — пояснили юристы.

Как происходит перерасчет пенсии

По словам экспертов, решение о перерасчете пенсии принимает централизовано правительство. После чего предоставляется соответствующее распоряжение Пенсионному фонду.

Далее специалисты ПФУ должны сформировать списки и отправить в уполномоченные структурные подразделения.

В соответствующих подразделениях должны находиться документы с новым размером денежного довольствия. Они станут основанием для последующего перерасчета пенсии военного.

Только после такой процедуры Пенсионный фонд сможет реализовать перерасчет пенсии.

В случае, если по определенным основаниям перерасчет не был произведен или Пенсионный фонд отказал, пенсионер сам должен обратиться в уполномоченное структурное подразделение и подать заявление о выдаче справки о новой сумме денежного довольствия.

Такая справка должна быть передана в Пенсионный фонд для осуществления перерасчета.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в рамках действующего законодательства граждане со средней зарплатой почти 19 тыс. грн и полным страховым стажем могут рассчитывать на пенсионную выплату, которая не будет превышать даже 5 тыс. грн. Конечная сумма зависит главным образом от уровня официального дохода человека в течение трудовой деятельности.

Также мы писали, что Пенсионный фонд назвал перечень случаев, когда предусмотрено прекращение начисления пенсий. Также там рассказали, как предотвратить и восстановить право на выплаты.