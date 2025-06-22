Виплати військовим пенсіонерам  — нюанси перерахунку

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: vin.gov.ua

Питання щодо грошового забезпечення військових пенсіонерів в Україні залишається актуальним. Річ у тім, що розмір виплат через інфляцію та економічні зміни не завжди відповідає рівню життя.

Про порядок перерахунку пенсій військовослужбовців йдеться на сайті юридичної компанії "Мережа права".

Реклама

Читайте також:

Перерахунок пенсій військових пенсіонерів

Юристи зазначають, що пенсії військовим пенсіонерам можуть збільшити, якщо зросте грошове забезпечення військовослужбовців, які захищають Україну зараз. Після того, як Кабмін ухвалює рішення щодо перерахунку пенсій регіональні відділення Пенсійного фонду мають підготувати списки пенсіонерів, чиї виплати підлягають перерахунку.

Для перерахунку військової пенсії потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою, копією пенсійного посвідчення та довідкою про розмір грошового забезпечення. Відмову в перерахунку можна оскаржити в суді.

Наразі офіційних заяв щодо додаткових підвищень пенсій військових пенсіонерів упродовж поточного року немає. Чи опиниться це питання на розгляді уряду — залежить від бюджетних можливостей країни та економічної ситуації.

Раніше в Пенсійному фонді повідомили, від яких нюансів залежить розмір виплат для військових пенсіонерів. Дехто отримує повне грошове забезпечення, а дехто — лише 40%.

Також ми повідомляли, що період проходження військової служби зараховують до страхового стажу. Від цього теж залежить майбутня пенсія військовослужбовців.