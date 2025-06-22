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Головна Військова економіка Пенсії військовослужбовців — від чого залежить перерахунок

Пенсії військовослужбовців — від чого залежить перерахунок

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 06:27
Виплати військовим пенсіонерам  — нюанси перерахунку
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: vin.gov.ua
Ключові моменти Перерахунок пенсій військових пенсіонерів

Питання щодо грошового забезпечення військових пенсіонерів в Україні залишається актуальним. Річ у тім, що розмір виплат через інфляцію та економічні зміни не завжди відповідає рівню життя.

Про порядок перерахунку пенсій військовослужбовців йдеться на сайті юридичної компанії "Мережа права".

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Перерахунок пенсій військових пенсіонерів

Юристи зазначають, що пенсії військовим пенсіонерам можуть збільшити, якщо зросте грошове забезпечення військовослужбовців, які захищають Україну зараз. Після того, як Кабмін ухвалює рішення щодо перерахунку пенсій регіональні відділення Пенсійного фонду мають підготувати списки пенсіонерів, чиї виплати підлягають перерахунку.

Для перерахунку військової пенсії потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою, копією пенсійного посвідчення та довідкою про розмір грошового забезпечення. Відмову в перерахунку можна оскаржити в суді.

Наразі офіційних заяв щодо додаткових підвищень пенсій військових пенсіонерів упродовж поточного року немає. Чи опиниться це питання на розгляді уряду — залежить від бюджетних можливостей країни та економічної ситуації.

Раніше в Пенсійному фонді повідомили, від яких нюансів залежить розмір виплат для військових пенсіонерів. Дехто отримує повне грошове забезпечення, а дехто — лише 40%.

Також ми повідомляли, що період проходження військової служби зараховують до страхового стажу. Від цього теж залежить майбутня пенсія військовослужбовців.

виплати пенсії пенсіонери Пенсійний Фонд військовослужбовці
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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