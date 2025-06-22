Выплаты военным пенсионерам — нюансы перерасчета

Пенсии военнослужащих — от чего зависит перерасчет
Вопрос о денежном обеспечении военных пенсионеров в Украине остается актуальным. Дело в том, что размер выплат из-за инфляции и экономических изменений не всегда соответствует уровню жизни.
О порядке перерасчета пенсий военнослужащих говорится на сайте юридической компании "Мережа права".
Перерасчет пенсий военных пенсионеров
Юристы отмечают, что пенсии военным пенсионерам могут увеличить, если вырастет денежное обеспечение военнослужащих, которые защищают Украину сейчас. После того, как Кабмин принимает решение о перерасчете пенсий региональные отделения Пенсионного фонда должны подготовить списки пенсионеров, чьи выплаты подлежат перерасчету.
Для перерасчета военной пенсии нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением, копией пенсионного удостоверения и справкой о размере денежного обеспечения. Отказ в перерасчете можно обжаловать в суде.
На данный момент официальных заявлений касательно дополнительных повышениях пенсий военных пенсионеров в течение текущего года нет. Окажется ли этот вопрос на рассмотрении правительства — зависит от бюджетных возможностей страны и экономической ситуации.
Ранее в Пенсионном фонде сообщили, от каких нюансов зависит размер выплат для военных пенсионеров. Некоторые получают полное денежное обеспечение, а некоторые — только 40%.
Также мы сообщали, что период прохождения военной службы засчитывают в страховой стаж. От этого тоже зависит будущая пенсия военнослужащих.
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