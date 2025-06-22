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Главная Военная экономика Пенсии военнослужащих — от чего зависит перерасчет

Пенсии военнослужащих — от чего зависит перерасчет

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Дата публикации 22 июня 2025 06:27
Выплаты военным пенсионерам — нюансы перерасчета
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: vin.gov.ua
Ключові моменти Перерасчет пенсий военных пенсионеров

Вопрос о денежном обеспечении военных пенсионеров в Украине остается актуальным. Дело в том, что размер выплат из-за инфляции и экономических изменений не всегда соответствует уровню жизни.

О порядке перерасчета пенсий военнослужащих говорится на сайте юридической компании "Мережа права".

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Перерасчет пенсий военных пенсионеров

Юристы отмечают, что пенсии военным пенсионерам могут увеличить, если вырастет денежное обеспечение военнослужащих, которые защищают Украину сейчас. После того, как Кабмин принимает решение о перерасчете пенсий региональные отделения Пенсионного фонда должны подготовить списки пенсионеров, чьи выплаты подлежат перерасчету.

Для перерасчета военной пенсии нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением, копией пенсионного удостоверения и справкой о размере денежного обеспечения. Отказ в перерасчете можно обжаловать в суде.

На данный момент официальных заявлений касательно дополнительных повышениях пенсий военных пенсионеров в течение текущего года нет. Окажется ли этот вопрос на рассмотрении правительства — зависит от бюджетных возможностей страны и экономической ситуации.

Ранее в Пенсионном фонде сообщили, от каких нюансов зависит размер выплат для военных пенсионеров. Некоторые получают полное денежное обеспечение, а некоторые — только 40%.

Также мы сообщали, что период прохождения военной службы засчитывают в страховой стаж. От этого тоже зависит будущая пенсия военнослужащих.

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Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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