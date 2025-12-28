Пенсія рідним зниклого безвісті - як оформити

Військові Збройних сил України. Фото: ukr.radio

Неповнолітні діти зниклого безвісти військовослужбовця мають право на отримання пенсії за втратою годувальника. Ця пенсія має обраховуватися перш за все за військовою частиною стажу зниклого безвісти.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Помилка Пенсійного фонду

До юристів звернулася громадянка, чоловік якої, військовослужбовець, зник безвісти у зоні бойових дій.

Жінка розповіла, що оформила пенсію на двох спільних дітей, але у Пенсійному фонді заявили, що пенсію за втратою годувальника можна нарахувати лише за цивільним стажем військовослужбовця.

Громадянка поцікавилася, наскільки така позиція ПФ є законною.

"Ваші сумніви асолютно обґрунтовані, адже Пенсійний фонд у Вашому випадку помиляється (або вводить в оману)", — наголосив у відповіді Владислав Дерій.

Він додав, що, згідно з чинним законодавством України, родини зниклих безвісти військовослужбовців мають право на військову пенсію, не чекаючи рішення суду про визнання особи загиблою.

Як оформити військову пенсію дітям зниклого безвісти воїна

Інший юрист, Андрій Брильов, пояснив, як дружина зниклого безвісти військовослужбовця має діяти у такій ситуації.

"Спочатку треба отримати по Вашому чоловікові витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", — підкреслив Брильов.

Він наголосиів, що такий витяг формується протягом місяця з моменту внесення відповідних відомостей.

"Після цього Ви маєте право звернутися до Пенсійного фонду за призначенням пенсії у разі втрати годувальнника у розмірі 70%", — запевнив юрист.

