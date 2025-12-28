Видео
Главная Военная экономика Пенсия семье пропавшего без вести воина — как оформить

Пенсия семье пропавшего без вести воина — как оформить

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 05:46
Пенсия родным пропавшего без вести - как оформить
Военные Вооруженных сил Украины. Фото: ukr.radio

Несовершеннолетние дети пропавшего без вести военнослужащего имеют право на получение пенсии по потере кормильца. Эта пенсия должна рассчитываться прежде всего по военной части стажа пропавшего без вести.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Ошибка Пенсионного фонда

К юристам обратилась гражданка, муж которой, военнослужащий, пропал без вести в зоне боевых действий.

Женщина рассказала, что оформила пенсию на двух общих детей, но в Пенсионном фонде заявили, что пенсию по потере кормильца можно начислить только по гражданскому стажу военнослужащего.

Гражданка поинтересовалась, насколько такая позиция ПФ является законной.

"Ваши сомнения абсолютно обоснованы, ведь Пенсионный фонд в Вашем случае ошибается (или вводит в заблуждение)", — отметил в ответе Владислав Дерий.

Он добавил, что, согласно действующему законодательству Украины, семьи пропавших без вести военнослужащих имеют право на военную пенсию, не дожидаясь решения суда о признании лица погибшим.

Как оформить военную пенсию детям пропавшего без вести воина

Другой юрист, Андрей Брилев, объяснил, как жена пропавшего без вести военнослужащего должна действовать в такой ситуации.

"Сначала надо получить по Вашему мужу выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", — подчеркнул Брылев.

Он отметил, что такая выписка формируется в течение месяца с момента внесения соответствующих сведений.

"После этого Вы имеете право обратиться в Пенсионный фонд за назначением пенсии в случае потери кормильца в размере 70%", — заверил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, зачем родственникам пропавшего без вести военнослужащего надо идти в суд.

Добавим, мы сообщали о том, сколько родственников пропавшего без вести воина имеют право на отсрочку.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
