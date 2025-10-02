Пенсія неповнолітній дитині загиблого військового - як оформити пенсію

Військовослужбовець з дитиною. Фото: "АрміяInform"

У разі загибелі військовослужбовця Збройних сил України його неповнолітні діти мають право на отримання пенсії. Для цього потрібно надати відповідні документи, зокрема, про обставини загибелі військового та родинні відносини із загиблим.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Чи мають право на пенсію діти загиблих військових

Близькі родичі загиблих на війні військовослужбовців мають право на певні виплати.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи може неповнолітня дитина загиблого військового отримувати спеціальну пенсію.

"Діти військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", — запевнив громадянку у відповіді юрист Владислав Дерій.

Список потрібних документів

Також юрист пояснив, які документи потрібно надати для оформлення такої пенсії.

Перш за все це має бути витяг з наказу військової частини про виключення годувальника зі списків особового складу у зв’язку зі смертю.

Крім того, до списку потрібних документів входять наступні:

копії документів, що засвідчують родинні відносини з годувальником (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, рішення суду з визначенням статусу заявника);

довідки закладів освіти про навчання на денній формі (в тому числі за кордоном) для призначення пенсії дітям годувальника;

довідка про безпосередню участь загиблого (померлого) у бойових діях (надається військовою частиною кожному члену сім’ї);

копія "Посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника України" (за наявності) або довідки, підтверджуючий статус члена сім’ї загиблого — для малолітніх дітей годувальника тощо.

