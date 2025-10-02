Пенсия несовершеннолетнему ребенку погибшего военного - как оформить пенсию

Военнослужащий с ребенком. Фото: "АрміяInform"

В случае гибели военнослужащего Вооруженных сил Украины его несовершеннолетние дети имеют право на получение пенсии. Для этого нужно предоставить соответствующие документы, в частности, об обстоятельствах гибели военного и родственные отношения с погибшим.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Имеют ли право на пенсию дети погибших военных

Близкие родственники погибших на войне военнослужащих имеют право на определенные выплаты.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, может ли несовершеннолетний ребенок погибшего военного получать специальную пенсию.

"Дети военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести, имеют право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", — заверил гражданку в ответе юрист Владислав Дерий.

Список необходимых документов

Также юрист объяснил, какие документы нужно предоставить для оформления такой пенсии.

Прежде всего это должна быть выписка из приказа воинской части об исключении кормильца из списков личного состава в связи со смертью.

Кроме того, в список необходимых документов входят следующие:

копии документов, удостоверяющих родственные отношения с кормильцем (свидетельство о браке, свидетельство о рождении, решение суда с определением статуса заявителя);

справки учебных заведений об обучении на дневной форме (в том числе за рубежом) для назначения пенсии детям кормильца;

справка о непосредственном участии погибшего (умершего) в боевых действиях (предоставляется воинской частью каждому члену семьи);

копия "Удостоверения члена семьи погибшего Защитника Украины" (при наличии) или справки, подтверждающий статус члена семьи погибшего — для малолетних детей кормильца и тому подобное.

Напомним, мы ранее писали о том, что Кабинет министров Украины утвердил механизм, по которому семьи погибших на войне с Россией добровольцев смогут получить финансовую поддержку от государства.

Добавим, мы сообщали о том, кто именно из родственников имеет право на получение единовременного денежного пособия за погибшего военного.