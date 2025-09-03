Пакунок пораненого зможуть отримувати військові — деталі від Міноборони

Евакуація пораненого військового. Фото: Армія Inform

"Державний оператор тилу" Міноборони України закупить набори засобів особистої гігієни для поранених військових в межах ініціативи "Пакунок пораненого". На це виділять понад 37 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України 3 вересня.

"Пакунок пораненого" для військових

У Міноборони розповіли, що ініціатива "Пакунок пораненого" спрямована на забезпечення захисників найнеобхіднішим у медичних закладах під час лікування.

Так, оголошено три закупівлі. На це планують виділити понад 37 млн грн. Хочуть закупити 48 тисяч наборів для чоловіків та дві тисячі наборів для жінок.

"Вже до кінця цього року військові отримають перші набори засобів особистої гігієни. Розділення комплектів на чоловічі та жіночі дозволяє врахувати індивідуальні потреби пацієнтів у медзакладах. Наразі ми закуповуємо те, що справді потрібне в перші дні після поранення", — сказав директор програми речового майна ДОТ Микита Чічкан.

Зазначається, що постачання таких наборів здійснюватиметься до лікувальних закладів різних регіонів, які надають допомогу військовослужбовцям. Відвантаження перших партій заплановано на IV квартал 2025 року.

У Міноборони також повідомили, що ДОТ вже закупив першу частину пакунка наприкінці червня 2025 року. Туди увійшов адаптивний одяг для військових усіх Сил оборони. Наступний крок — закупівля гігієнічних наборів, які надходитимуть до військових ЗСУ через медичні заклади.

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ застосують дрони і роботів для евакуації поранених з фронту. Зараз забирати постраждалих бійців з поля бою набагато важче.

Також ми писали, що ГУР показало авіаційну евакуацію поранених військових. Відразу чотири гелікоптери перевезли бійців під безперервний медичний супровід.