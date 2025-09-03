Пакет раненого смогут получать военные — детали от Минобороны

Эвакуация раненого военного. Фото: Армія Inform

"Государственный оператор тыла" Минобороны Украины закупит наборы средств личной гигиены для раненых военных в рамках инициативы "Пакет раненого". На это выделят более 37 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины 3 сентября.

"Пакет раненого" для военных

В Минобороны рассказали, что инициатива "Пакет раненого" направлена на обеспечение защитников самым необходимым в медицинских учреждениях во время лечения.

Так, объявлено три закупки. На это планируют выделить более 37 млн грн. Хотят закупить 48 тысяч наборов для мужчин и две тысячи наборов для женщин.

"Уже до конца этого года военные получат первые наборы средств личной гигиены. Разделение комплектов на мужские и женские позволяет учесть индивидуальные потребности пациентов в медучреждениях. Сейчас мы закупаем то, что действительно нужно в первые дни после ранения", — сказал директор программы вещевого имущества ГОТ Никита Чичкан.

Отмечается, что поставки таких наборов будет осуществляться в лечебные учреждения различных регионов, которые оказывают помощь военнослужащим. Отгрузка первых партий запланирована на IV квартал 2025 года.

В Минобороны также сообщили, что ГОТ уже закупил первую часть пакета в конце июня 2025 года. Туда вошла адаптивная одежда для военных всех Сил обороны. Следующий шаг — закупка гигиенических наборов, которые будут поступать в военные ВСУ через медицинские учреждения.

