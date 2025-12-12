Відео
Україна
Отримання статусу УБД — які документи потрібні

Отримання статусу УБД — які документи потрібні

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 05:49
Учасник бойових дій - як отримати цей статус
Посвідчення учасника бойових дій. Фото: "АрміяInform"

Військовослужбовці ЗСУ мають право на отримання статусу "учасник бойових дій". У військовому відомстві пояснили, які саме документи потрібно надати для оформлення цього статусу.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Головний документ для УБД

Військовослужбовці Збройних сил України та інших частин Сил оборони України можуть отримати статус "учасник бойових дій".

Для цього потрібно надати низку відповідних документів.

Перш за все це — довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Інші документи

Крім того, потрібно ще кілька витягів на підтвердження участі військовослужбовця у бойових діях.

Це:

  • витяг з бойового донесення;
  • витяг з Журналу бойових дій;
  • витяги з наказів Командувача угруповання об’єднаних сил про прибуття до районів та вибуття з районів здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яку допомогу отримають члени сім’ї учасника бойових дій у зимовий період.

Додамо, ми повідомляли про те, хто саме має право на отримання статусу "учасники бойових дій".

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
