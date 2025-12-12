Учасник бойових дій - як отримати цей статус

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: "АрміяInform"

Військовослужбовці ЗСУ мають право на отримання статусу "учасник бойових дій". У військовому відомстві пояснили, які саме документи потрібно надати для оформлення цього статусу.

Головний документ для УБД

Військовослужбовці Збройних сил України та інших частин Сил оборони України можуть отримати статус "учасник бойових дій".

Для цього потрібно надати низку відповідних документів.

Перш за все це — довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Інші документи

Крім того, потрібно ще кілька витягів на підтвердження участі військовослужбовця у бойових діях.

Це:

витяг з бойового донесення;

витяг з Журналу бойових дій;

витяги з наказів Командувача угруповання об’єднаних сил про прибуття до районів та вибуття з районів здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

