Україна
Получение статуса УБД — какие документы нужны

Получение статуса УБД — какие документы нужны

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 05:49
Участник боевых действий - как получить этот статус
Удостоверение участника боевых действий. Фото: "АрміяInform"

Военнослужащие ВСУ имеют право на получение статуса "участник боевых действий". В военном ведомстве объяснили, какие именно документы нужно предоставить для оформления этого статуса.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Главный документ для УБД

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других частей Сил обороны Украины могут получить статус "участник боевых действий".

Для этого нужно предоставить ряд соответствующих документов.

Прежде всего это — справка о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Другие документы

Кроме того, нужно еще несколько выписок в подтверждение участия военнослужащего в боевых действиях.

Это:

  • выписка из боевого донесения;
  • выписка из Журнала боевых действий;
  • выписки из приказов Командующего группировки объединенных сил о прибытии в районы и выбытии из районов осуществления мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, какую помощь получат члены семьи участника боевых действий в зимний период.

Добавим, мы сообщали о том, кто именно имеет право на получение статуса "участники боевых действий".

ВСУ документы учасник боевых действий УБД военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
