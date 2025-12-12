Участник боевых действий - как получить этот статус

Удостоверение участника боевых действий. Фото: "АрміяInform"

Военнослужащие ВСУ имеют право на получение статуса "участник боевых действий". В военном ведомстве объяснили, какие именно документы нужно предоставить для оформления этого статуса.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Главный документ для УБД

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других частей Сил обороны Украины могут получить статус "участник боевых действий".

Для этого нужно предоставить ряд соответствующих документов.

Прежде всего это — справка о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Другие документы

Кроме того, нужно еще несколько выписок в подтверждение участия военнослужащего в боевых действиях.

Это:

выписка из боевого донесения;

выписка из Журнала боевых действий;

выписки из приказов Командующего группировки объединенных сил о прибытии в районы и выбытии из районов осуществления мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

