Виплати ЗСУ березень 2025 - список, чого чекати

Гроші для військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовослужбовці Збройних сил України отримують три види основних щомісячних виплат. Це виплати за посаду та звання, а також надбавка, яка починає нараховуватися через деякий час після вступу на службу до ЗСУ.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України складається з двох основних частин.

Існують основні та додаткові види виплати.

Основні види виплат, у свою чергу, поділяються на щомісячні та одноразові.

Головний вид щомісячних виплат

Щомісячні основні види виплат є головною складовою частиною грошового забезпечення українських воїнів.

Існує три види щомісячних основних виплат, які отримують військовослужбовці, що проходять службу у Збройних силах України.

По-перше, це посадовий оклад — тобто ті гроші, які отримують військовослужбовці за займані ними посади у ЗСУ.

За що ще військові отримують щомісячні виплати

Другим видом щомісячних основних виплат є оклад за військовим званням.

Ці кошти нараховуються військовослужбовцю відповідно до того звання, яке було йому присвоєне.

Третій вид щомісячних основних виплат — це надбавка за вислугу років.

Ця надбавка виплачується також щомісяця, але не відразу, а після досягнення певного терміну перебування на службі у ЗСУ — і надалі, з роками, збільшується.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки платитимуть військовим у ЗСУ з березня 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, за яких умов військовослужбовці отримуватимуть щомісячну доплату розміром 50 тисяч гривень.