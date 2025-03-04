Виплати ЗСУ березень 2025 - список, чого чекати

Основні види виплат у ЗСУ в березні 2025
Військовослужбовці Збройних сил України отримують три види основних щомісячних виплат. Це виплати за посаду та звання, а також надбавка, яка починає нараховуватися через деякий час після вступу на службу до ЗСУ.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Гроші для українських військових
Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України складається з двох основних частин.
Існують основні та додаткові види виплати.
Основні види виплат, у свою чергу, поділяються на щомісячні та одноразові.
Головний вид щомісячних виплат
Щомісячні основні види виплат є головною складовою частиною грошового забезпечення українських воїнів.
Існує три види щомісячних основних виплат, які отримують військовослужбовці, що проходять службу у Збройних силах України.
По-перше, це посадовий оклад — тобто ті гроші, які отримують військовослужбовці за займані ними посади у ЗСУ.
За що ще військові отримують щомісячні виплати
Другим видом щомісячних основних виплат є оклад за військовим званням.
Ці кошти нараховуються військовослужбовцю відповідно до того звання, яке було йому присвоєне.
Третій вид щомісячних основних виплат — це надбавка за вислугу років.
Ця надбавка виплачується також щомісяця, але не відразу, а після досягнення певного терміну перебування на службі у ЗСУ — і надалі, з роками, збільшується.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки платитимуть військовим у ЗСУ з березня 2025 року.
Додамо, ми повідомляли про те, за яких умов військовослужбовці отримуватимуть щомісячну доплату розміром 50 тисяч гривень.
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