Выплаты ВСУ март 2025 - список, чего ждать

Основные виды выплат в ВСУ в марте 2025 года
Военнослужащие Вооруженных сил Украины получают три вида основных ежемесячных выплат. Это выплаты за должность и звание, а также надбавка, которая начинает начисляться через некоторое время после поступления на службу в ВСУ.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Деньги для украинских военных
Денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины состоит из двух основных частей.
Существуют основные и дополнительные виды выплаты.
Основные виды выплат, в свою очередь, делятся на ежемесячные и единовременные.
Главный вид ежемесячных выплат
Ежемесячные основные виды выплат являются главной составной частью денежного обеспечения украинских воинов.
Существует три вида ежемесячных основных выплат, которые получают военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах Украины.
Во-первых, это должностной оклад — то есть те деньги, которые получают военнослужащие за занимаемые ими должности в ВСУ.
За что еще военные получают ежемесячные выплаты
Вторым видом ежемесячных основных выплат является оклад по воинскому званию.
Эти средства начисляются военнослужащему в соответствии с тем званием, которое было ему присвоено.
Третий вид ежемесячных основных выплат — это надбавка за выслугу лет.
Эта надбавка выплачивается также ежемесячно, но не сразу, а после достижения определенного срока пребывания на службе в ВСУ — и в дальнейшем, с годами, увеличивается.
Напомним, мы ранее писали о том, сколько будут платить военным в ВСУ с марта 2025 года.
Добавим, мы сообщали о том, при каких условиях военнослужащие будут получать ежемесячную доплату в размере 50 тысяч гривен.
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