Выплаты ВСУ март 2025 - список, чего ждать

Деньги для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получают три вида основных ежемесячных выплат. Это выплаты за должность и звание, а также надбавка, которая начинает начисляться через некоторое время после поступления на службу в ВСУ.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины состоит из двух основных частей.

Существуют основные и дополнительные виды выплаты.

Основные виды выплат, в свою очередь, делятся на ежемесячные и единовременные.

Главный вид ежемесячных выплат

Ежемесячные основные виды выплат являются главной составной частью денежного обеспечения украинских воинов.

Существует три вида ежемесячных основных выплат, которые получают военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах Украины.

Во-первых, это должностной оклад — то есть те деньги, которые получают военнослужащие за занимаемые ими должности в ВСУ.

За что еще военные получают ежемесячные выплаты

Вторым видом ежемесячных основных выплат является оклад по воинскому званию.

Эти средства начисляются военнослужащему в соответствии с тем званием, которое было ему присвоено.

Третий вид ежемесячных основных выплат — это надбавка за выслугу лет.

Эта надбавка выплачивается также ежемесячно, но не сразу, а после достижения определенного срока пребывания на службе в ВСУ — и в дальнейшем, с годами, увеличивается.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько будут платить военным в ВСУ с марта 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, при каких условиях военнослужащие будут получать ежемесячную доплату в размере 50 тысяч гривен.