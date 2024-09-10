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Оренда житла для військових — в Україні змінили процедуру отримання компенсацій

10 вересня 2024 10:13
Ксенія Симонова - Редактор
Оренда житла для бійців — компенсації надаватимуть по-новому
Гроші у руках військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У Міністерстві оборони розповіли про зміни у механізмі отримання компенсації за оренду житла для військовослужбовців. Відповідну процедуру зробили простішою для бійців.

Про це повідомили представники Міноборони.

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Зміни в механізмі надання компенсацій за оренду житла

Як зазначають в оборонному відомстві, український уряд ухвалив постанову, що передбачає зміни в отриманні компенсацій за орендоване житло. Відповідні норми встановлює постанова №1019.

Йдеться про норми, згідно з якими для отримання коштів на оплату житла військовим більше не потрібно буде подавати відомості з Держреєстру речових прав на нерухоме майно.

Тепер цим будуть займатися самі командири. Обов’язок збирати окремі документи переклали на них.

Окрім того, постанова врегулювала питання виплати компенсацій у разі руйнування чи пошкодження житла військовослужбовців через бойові дiї.

Також у разі зловживань, коли виплати здійснювалися на основі введення військового керівництва в оману, запроваджено механізм їх повернення до державного бюджету. Особі буде надано час для добровільного відшкодування грошей. У разі незгоди — спір має вирішуватися у суді.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні частина громадян з особливими заслугами отримає державне житло. Йдеться про Героїв України, удостоєних ордена "Золота Зірка", а також їхні родини у разі посмертного присвоєння звання.

Раніше ми писали, що експерти прогнозують зростання цін на ринку нерухомості до кінця 2024 року. Штовхатимуть вартість житла вгору низка ключових економічних факторів.

нерухомість гроші військові житло компенсація

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