Оренда житла для бійців — компенсації надаватимуть по-новому

Оренда житла для військових — в Україні змінили процедуру отримання компенсацій
У Міністерстві оборони розповіли про зміни у механізмі отримання компенсації за оренду житла для військовослужбовців. Відповідну процедуру зробили простішою для бійців.
Про це повідомили представники Міноборони.
Зміни в механізмі надання компенсацій за оренду житла
Як зазначають в оборонному відомстві, український уряд ухвалив постанову, що передбачає зміни в отриманні компенсацій за орендоване житло. Відповідні норми встановлює постанова №1019.
Йдеться про норми, згідно з якими для отримання коштів на оплату житла військовим більше не потрібно буде подавати відомості з Держреєстру речових прав на нерухоме майно.
Тепер цим будуть займатися самі командири. Обов’язок збирати окремі документи переклали на них.
Окрім того, постанова врегулювала питання виплати компенсацій у разі руйнування чи пошкодження житла військовослужбовців через бойові дiї.
Також у разі зловживань, коли виплати здійснювалися на основі введення військового керівництва в оману, запроваджено механізм їх повернення до державного бюджету. Особі буде надано час для добровільного відшкодування грошей. У разі незгоди — спір має вирішуватися у суді.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні частина громадян з особливими заслугами отримає державне житло. Йдеться про Героїв України, удостоєних ордена "Золота Зірка", а також їхні родини у разі посмертного присвоєння звання.
Раніше ми писали, що експерти прогнозують зростання цін на ринку нерухомості до кінця 2024 року. Штовхатимуть вартість житла вгору низка ключових економічних факторів.
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