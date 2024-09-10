Аренда жилья для бойцов — компенсации будут предоставлять по-новому

Деньги в руках военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве обороны рассказали об изменениях в механизме получения компенсации за аренду жилья для военнослужащих. Соответствующую процедуру сделали проще для бойцов.

Об этом сообщили представители Минобороны.

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Изменения в механизме предоставления компенсаций за аренду жилья

Как отмечают в оборонном ведомстве, украинское правительство приняло постановление, предусматривающее изменения в получении компенсаций за арендуемое жилье. Соответствующие нормы устанавливает постановление №1019.

Речь идет о нормах, согласно которым для получения средств на оплату жилья военным больше не нужно будет подавать сведения из Госреестра прав на недвижимое имущество.

Теперь этим будут заниматься сами командиры. Обязанность собирать отдельные документы переложили на них.

Кроме того, постановление урегулировало вопрос выплаты компенсаций в случае разрушения или повреждения жилья военнослужащих из-за боевых действий.

Также в случае злоупотреблений, когда выплаты осуществлялись на основе введения военного руководства в заблуждение, ввели механизм их возврата в государственный бюджет. Лицу будет предоставлено время для добровольного возмещения денег. В случае несогласия — спор должен разрешаться в суде.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине часть граждан с особыми заслугами получит государственное жилье. Речь идет о Героях Украины, удостоенных ордена "Золотая Звезда", а также их семьях в случае посмертного присвоения звания.

Ранее мы писали, что эксперты прогнозируют рост цен на рынке недвижимости к концу 2024 года. Будут толкать стоимость жилья вверх ряд ключевых экономических факторов.