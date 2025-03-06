Оністрат підтвердив масові випадки розтрати коштів військових у казино

Військовий Андрій Оністрат. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці стикаються з серйозною проблемою неконтрольованих витрат, зокрема на азартні ігри. Частина військових нижчого рівня витрачає великі гроші у казино, що стає справжньою проблемою.

Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Андрій Оністрат в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

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За його словами, багатьом просто немає чим зайнятися, вони не займаються спортом, багато курять і знаходять розвагу в азартних іграх.

"Дуже багато військовослужбовців нижчого рівня зливають гроші у казино, це проблема. І те, що ці казино давлять, щемлять — це правильна тема, бо людям фізично немає чого робити. Люди спортом не займаються, курять постійно і шпиляться у казино, їх велика кількість — понад половина", — сказав Андрій Оністрат.

Однією з причин такої поведінки Оністрат назвав відсутність емоційного розвантаження та адреналіну. Бійці, отримавши зарплату, одразу купують бажані речі — смартфони, навушники, автомобілі, але після цього починають шукати нові способи витратити гроші. У кращому випадку — накопичують, у гіршому — програють у казино.

Оністрат також поділився порадою щодо фінансової грамотності для військових. Він рекомендує відкладати щонайменше 50% заробітку, інвестувати у валюту та накопичувати кошти.

"Відкладаєш 50%, накопичуєш, потім купуєш валюту й фізично перебуваєш у статусі, коли накопичуєш собі гроші. Я малому казав, що краще вийти з армії з мільйоном, ніж на потриманій BMW. Врешті-решт це все закінчиться, і людина вийде з армії з грошима чи з уживаною машиною", — підсумував військовий.

Нагадаємо, військовий Андрій Оністрат пояснив, на які кошти він живе під час служби.

Зазначимо, що дискусії щодо регулювання діяльності азартних ігор в Україні розпочались ще у 2024 році — тоді стало відомо, що українці масово програють великі кошти в казино.