Онистрат подтвердил массовые случаи растраты средств военных в казино

Военный Андрей Онистрат. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие сталкиваются с серьезной проблемой неконтролируемых расходов, в частности на азартные игры. Часть военных низшего уровня тратит большие деньги в казино, что становится настоящей проблемой.

Об этом заявил военнослужащий ВСУ Андрей Онистрат в интервью Рамине Эсхакзай.

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По его словам, многим просто нечем заняться, они не занимаются спортом, много курят и находят развлечение в азартных играх.

"Очень много военнослужащих низшего уровня сливают деньги в казино, это проблема. И то, что эти казино давят, щемят — это правильная тема, потому что людям физически нечего делать. Люди спортом не занимаются, курят постоянно и шпилят в казино, их большое количество — более половины", — сказал Андрей Онистрат.

Одной из причин такого поведения Онистрат назвал отсутствие эмоциональной разгрузки и адреналина. Бойцы, получив зарплату, сразу покупают желаемые вещи — смартфоны, наушники, автомобили, но после этого начинают искать новые способы потратить деньги. В лучшем случае — накапливают, в худшем — проигрывают в казино.

Онистрат также поделился советом по финансовой грамотности для военных. Он рекомендует откладывать не менее 50% заработка, инвестировать в валюту и накапливать средства.

"Откладываешь 50%, накапливаешь, потом покупаешь валюту и физически находишься в статусе, когда накапливаешь себе деньги. Я малому говорил, что лучше выйти из армии с миллионом, чем на подержанной BMW. В конце концов это все закончится, и человек выйдет из армии с деньгами или с подержанной машиной", — подытожил военный.

Напомним, военный Андрей Онистрат объяснил, на какие средства он живет во время службы.

Отметим, что дискуссии по регулированию деятельности азартных игр в Украине начались еще в 2024 году — тогда стало известно, что украинцы массово проигрывают большие средства в казино.