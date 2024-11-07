Російським пораненим платитимуть залежно від отриманих травм, але виплати точно зменшать

Російські окупанти. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російська влада вирішила скоротити виплати солдатам армії РФ за легкі поранення на фронті. Тепер виплати окупантам будуть диференційованими.

Про це повідомляє опозиційне видання The Moscow Time.

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Тепер виплати залежатимуть від тяжкості отриманих каліцтв. Наразі, якщо військовослужбовець РФ зазнає поранень на полі бою, він отримує фіксовану суму — 3 мільйони рублів. Крім того, у разі визнання пораненого непридатним для служби він має право на додаткові 2,9 мільйона рублів.

Але після запровадження диференційованого підходу компенсація строго залежатиме від ступеня тяжкості травми. Якщо поранення призведе до інвалідності, сума компенсації значно зросте — хоч вона і буде меншою, ніж при загибелі (5 мільйонів рублів), але все ж таки перевищить поточні виплати.

Все це подається під благосним виглядом справедливості, а не від нестачі грошей, зазначає видання. Нібито таким чином ті, хто отримав осколкове поранення не будуть більше мати компенсацію у 3 мільйони, як ті, хто втратив, наприклад, ногу чи руку. Проте скільки саме і як працюватиме диференційна система в армії РФ поки що невідомо.

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