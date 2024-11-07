Российским раненым будут платить в зависимости от полученных травм, но выплаты точно снизят

Российские оккупанты. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские власти решили сократить выплаты солдатам армии РФ за легкие ранения на фронте. Теперь выплаты оккупантам будут дифференцированными.

Об этом сообщает оппозиционное издание The Moscow Time.

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Теперь выплаты будут зависеть от тяжести полученных увечий. В настоящее время, если военнослужащий РФ получил ранения на поле боя, он получает фиксированную сумму — 3 миллиона рублей. Кроме того, в случае признания раненого непригодным для службы, он имеет право на дополнительные 2,9 миллиона рублей.

Но после введения дифференцированного подхода компенсация будет строго зависеть от степени тяжести травмы. Если ранение приведет к инвалидности, сумма компенсации значительно возрастет — хоть она и будет меньше, чем при гибели (5 миллионов рублей), но все же превысит текущие выплаты.

Все это преподносится под благостным видом справедливости, а не от нехватки денег, отмечает издание. Якобы таким образом получившие осколочное ранение не будут больше иметь компенсацию в 3 миллиона, как потерявшие, например, ногу или руку. Однако сколько именно и как будет работать дифференциальная система в армии РФ, пока неизвестно.

Напомним, недавно пограничники показали видео, как уничтожили российские наблюдательные пункты на Запорожском направлении.

А бойцы Третьей штурмовой бригады эффектно атаковали мостоукладчик россиян на Харьковщине.