Штраф від ТЦК - чи подадуть у розшук уже після сплати штрафу

Повідомлення про порушення військового обліку в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Навіть якщо громадянин має оформлену відстрочку від мобілізації, за порушення правил військового обліку йому може бути визначений штраф. І навіть сплата штрафу не рятує його від наступних штрафів чи повісток, якщо для цього є законні підстави.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Відстрочка і штраф

До юристів звернувся громадянин, який сплатив штраф за неявку за повісткою, а через кілька днів йому прийшло повідомлення про новий штраф — цього разу за непроходження військово-лікарської комісії.

Чоловік поцікавився, чому йому надходять нові повідомлення про штрафи.

"Наявність відстрочки не звільняє Вас від відповідальності за скоєне адміністративне правопорушення, якщо останнє дійсно мало місце", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Повістки попри відстрочку

За словами юриста, як штрафи, так і повістки можуть надходити навіть громадянину з відстрочкою.

"Тож, незважаючи на оформлену відстрочку, Вам можуть надсилати, наприклад, повістки і за неявку по останнім до ТЦК подавати у розшук", — наголосив Айвазян.

