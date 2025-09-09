Штраф от ТЦК - подадут ли в розыск уже после уплаты штрафа

Новый розыск после уплаты штрафа — причины и что делать
Даже если гражданин имеет оформленную отсрочку от мобилизации, за нарушение правил воинского учета ему может быть определен штраф. И даже уплата штрафа не спасает его от следующих штрафов или повесток, если для этого есть законные основания.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка и штраф
К юристам обратился гражданин, который оплатил штраф за неявку по повестке, а через несколько дней ему пришло сообщение о новом штрафе — на этот раз за непрохождение военно-врачебной комиссии.
Мужчина поинтересовался, почему ему приходят новые сообщения о штрафах.
"Наличие отсрочки не освобождает Вас от ответственности за совершенное административное правонарушение, если последнее действительно имело место", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Повестки несмотря на отсрочку
По словам юриста, как штрафы, так и повестки могут поступать даже гражданину с отсрочкой.
"Поэтому, несмотря на оформленную отсрочку, Вам могут присылать, например, повестки и за неявку по последним в ТЦК подавать в розыск", — подчеркнул Айвазян.
