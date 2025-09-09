Штраф от ТЦК - подадут ли в розыск уже после уплаты штрафа

Сообщение о нарушении воинского учета в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Даже если гражданин имеет оформленную отсрочку от мобилизации, за нарушение правил воинского учета ему может быть определен штраф. И даже уплата штрафа не спасает его от следующих штрафов или повесток, если для этого есть законные основания.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Отсрочка и штраф

К юристам обратился гражданин, который оплатил штраф за неявку по повестке, а через несколько дней ему пришло сообщение о новом штрафе — на этот раз за непрохождение военно-врачебной комиссии.

Мужчина поинтересовался, почему ему приходят новые сообщения о штрафах.

"Наличие отсрочки не освобождает Вас от ответственности за совершенное административное правонарушение, если последнее действительно имело место", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Повестки несмотря на отсрочку

По словам юриста, как штрафы, так и повестки могут поступать даже гражданину с отсрочкой.

"Поэтому, несмотря на оформленную отсрочку, Вам могут присылать, например, повестки и за неявку по последним в ТЦК подавать в розыск", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как узнать, есть ли штраф от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.