Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Новий курс в "Армія+" — чому навчатимуть військових

Новий курс в "Армія+" — чому навчатимуть військових

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 07:30
Який новий навчальний курс з'явився в застосунку "Армія+"
Новий курс в застосунку "Армія+". Фото: Міноборони України

У застосунку "Армія+" запустили новий навчальний курс "Кібергігієна 2.0". Його присвятили базовим правилам кібербезпеки, яких варто дотримуватися тим, хто щоденно несе службу в Силах оборони України.

Про це у вівторок, 19 січня, повідомили в Міністерстві оборони України

Реклама
Читайте також:

Новий курс для військослужбовців 

Мета курсу "Кібергігієна 2.0" — допомогти військовим безпечно працювати в цифровому середовищі, зменшити ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження. У програмі курсу 14 навчальних серій, у яких є пояснення щодо безпечного користування смартфонами, комп'ютерами, інтернетом, соцмережами та месенджерами, розповідається, як працювати з паролями, Wi-Fi, флешками та службовими системами. Окрему увагу приділяють загрозам із боку РФ: фішингу, вірусами, ботнетам, DDoS-атакам, внутрішнім кіберінцидентам.

Навчальні матеріали розробили у співпраці з Головним управлінням зв'язку та кібербезпеки Генштабу ЗСУ. В основі навчання практичні приклади та реальні сценарії. Після кожного модуля бійці проходитимуть проміжні тести, а наприкінці курсу складуть фінальний іспит і отримають сертифікат, що підтверджує засвоєння знань і навичок із кібергігієни.

Викладачами є офіцери Головного об'єднаного центру захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах ЗСУ.

"Курс буде корисним усім військовим, які щоденно працюють із цифровими пристроями та інформацією: від рядового складу до командирів підрозділів", — зазначили в оборонному відомстві.

Наразі в "Армія+" є вже 19 навчальних курсів із тактики, планування бою, безпілотних систем, зв'язку, фінансової грамотності тощо. Навчання в застосунку проходять 213 тисяч захисників України.

Нагадаємо, тогоріч наприкінці грудня в застосунку "Армія+" з'явилося масштабне оновлення. Додали документ із базовими даними для підтвердження служби у війську.

Також ми повідомляли, що військові мають право на переведення з однієї військової частини до іншої. Послуга доступна в застосунку "Армія+".

додаток кібербезпека навчання військовослужбовці курс Армія+
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації