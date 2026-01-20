Який новий навчальний курс з'явився в застосунку "Армія+"

Новий курс в застосунку "Армія+". Фото: Міноборони України

У застосунку "Армія+" запустили новий навчальний курс "Кібергігієна 2.0". Його присвятили базовим правилам кібербезпеки, яких варто дотримуватися тим, хто щоденно несе службу в Силах оборони України.

Про це у вівторок, 19 січня, повідомили в Міністерстві оборони України.

Новий курс для військослужбовців

Мета курсу "Кібергігієна 2.0" — допомогти військовим безпечно працювати в цифровому середовищі, зменшити ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження. У програмі курсу 14 навчальних серій, у яких є пояснення щодо безпечного користування смартфонами, комп'ютерами, інтернетом, соцмережами та месенджерами, розповідається, як працювати з паролями, Wi-Fi, флешками та службовими системами. Окрему увагу приділяють загрозам із боку РФ: фішингу, вірусами, ботнетам, DDoS-атакам, внутрішнім кіберінцидентам.

Навчальні матеріали розробили у співпраці з Головним управлінням зв'язку та кібербезпеки Генштабу ЗСУ. В основі навчання практичні приклади та реальні сценарії. Після кожного модуля бійці проходитимуть проміжні тести, а наприкінці курсу складуть фінальний іспит і отримають сертифікат, що підтверджує засвоєння знань і навичок із кібергігієни.

Викладачами є офіцери Головного об'єднаного центру захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах ЗСУ.

"Курс буде корисним усім військовим, які щоденно працюють із цифровими пристроями та інформацією: від рядового складу до командирів підрозділів", — зазначили в оборонному відомстві.

Наразі в "Армія+" є вже 19 навчальних курсів із тактики, планування бою, безпілотних систем, зв'язку, фінансової грамотності тощо. Навчання в застосунку проходять 213 тисяч захисників України.

