Новый курс в "Армия+" — чему будут учить военных

Дата публикации 20 января 2026 07:30
Какой новый учебный курс появился в приложении "Армия+"
Новый курс в приложении "Армия+". Фото: Минобороны Украины

В приложении "Армия+" запустили новый учебный курс "Кибергигиена 2.0". Его посвятили базовым правилам кибербезопасности, которых следует придерживаться тем, кто ежедневно несет службу в Силах обороны Украины.

Об этом во вторник, 19 января, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Новый курс для военнослужащих

Цель курса "Кибергигиена 2.0" — помочь военным безопасно работать в цифровой среде, уменьшить риски утечки информации, кибератак и технического заражения. В программе курса 14 учебных серий, в которых есть объяснения касательно безопасного пользования смартфонами, компьютерами, интернетом, соцсетями и мессенджерами, рассказывается, как работать с паролями, Wi-Fi, флешками и служебными системами. Отдельное внимание уделяется угрозам со стороны РФ: фишингу, вирусам, ботнетам, DDoS-атакам, внутренним киберинцидентам.

Учебные материалы разработали в сотрудничестве с Главным управлением связи и кибербезопасности Генштаба ВСУ. В основе обучения практические примеры и реальные сценарии. После каждого модуля бойцы будут проходить промежуточные тесты, а в конце курса сдадут финальный экзамен и получат сертификат, подтверждающий усвоение знаний и навыков по кибергигиене.

Преподавателями являются офицеры Главного объединенного центра защиты информации и кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах ВСУ.

"Курс будет полезен всем военным, которые ежедневно работают с цифровыми устройствами и информацией: от рядового состава до командиров подразделений", — отметили в оборонном ведомстве.

Сейчас в "Армия+" есть уже 19 учебных курсов по тактике, планированию боя, беспилотным системам, связи, финансовой грамотности и т.д. Обучение в приложении проходят 213 тысяч защитников Украины.

Напомним, в прошлом году в конце декабря в приложении "Армия+" появилось масштабное обновление. Добавили документ с базовыми данными для подтверждения службы в армии.

Также мы сообщали, что военные имеют право на перевод из одной воинской части в другую. Услуга доступна в приложении "Армия+".

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
