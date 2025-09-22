Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Недостатньо жорстоке — ДПСУ про покарання за порушення кордону

Недостатньо жорстоке — ДПСУ про покарання за порушення кордону

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 07:30
Штрафи за порушення кордону — ДПСУ вважає покарання недостатньо жорстким
Прикордонник. Фото ілюстративне: ДПСУ

Попри те, що за порушення державного кордону передбачається адміністративне покарання, громадяни намагаються тікати з України. Штрафи є недостатньо жорстокими для боротьби з таким явищем. 

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Реклама
Читайте також:

Покарання за порушення кордону 

За словами представника ДПСУ, від початку поточного року охоронці держрубежів затримали понад 13 тисяч громадян, які порушили законодавства із прикордонних питань, зокрема хотіли незаконно потрапити за межі України. Деяких порушників затримали декілька разів. Є навіть рекордсмени, які намагалися тікати за кордон понад десять разів і сплачували організаторам "мандрівок" суми в рази більші за штрафи, які передбачаються законом.

Адміністративна відповідальність і незначні суми штрафів людей не стримують. Прикордонники лише складають адміністративні протоколи, після чого передають справи на розгляд суду, який ухвалює рішення щодо притягнення порушників до відповідальності або виправдовує їх.

"Мінімальна відповідальність порушників перед законом за спробу незаконного перетину кордону — це м'яке покарання, і це не стримує людей від того, щоб вони вкотре не йшли на такі кроки. Якщо порівняти спроби незаконного перетину кордону до 24 лютого 2022 року і зараз, то це в рази й рази більше", — зазначив Андрій Демченко.

Нагадаємо, речник Держприкордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що прикордонники інформують ТЦК про військовозобов'язаних. Йдеться про громадян, які намагаються незаконно перетнути кордон.

Раніше стало відомо, що ДПСУ не веде облік громадян віком від 18 до 22 років, які виїжджають за кордон. Скільки молодиків скористалися правом покинути Україну — невідомо.

кордон штраф прикордонники порушення військовозобов'язані виїзд за кордон
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації