Штрафи за порушення кордону — ДПСУ вважає покарання недостатньо жорстким

Прикордонник. Фото ілюстративне: ДПСУ

Попри те, що за порушення державного кордону передбачається адміністративне покарання, громадяни намагаються тікати з України. Штрафи є недостатньо жорстокими для боротьби з таким явищем.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Покарання за порушення кордону

За словами представника ДПСУ, від початку поточного року охоронці держрубежів затримали понад 13 тисяч громадян, які порушили законодавства із прикордонних питань, зокрема хотіли незаконно потрапити за межі України. Деяких порушників затримали декілька разів. Є навіть рекордсмени, які намагалися тікати за кордон понад десять разів і сплачували організаторам "мандрівок" суми в рази більші за штрафи, які передбачаються законом.

Адміністративна відповідальність і незначні суми штрафів людей не стримують. Прикордонники лише складають адміністративні протоколи, після чого передають справи на розгляд суду, який ухвалює рішення щодо притягнення порушників до відповідальності або виправдовує їх.

"Мінімальна відповідальність порушників перед законом за спробу незаконного перетину кордону — це м'яке покарання, і це не стримує людей від того, щоб вони вкотре не йшли на такі кроки. Якщо порівняти спроби незаконного перетину кордону до 24 лютого 2022 року і зараз, то це в рази й рази більше", — зазначив Андрій Демченко.

Нагадаємо, речник Держприкордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що прикордонники інформують ТЦК про військовозобов'язаних. Йдеться про громадян, які намагаються незаконно перетнути кордон.

Раніше стало відомо, що ДПСУ не веде облік громадян віком від 18 до 22 років, які виїжджають за кордон. Скільки молодиків скористалися правом покинути Україну — невідомо.