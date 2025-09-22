Штрафы за нарушение границы — ГПСУ считает наказание недостаточно жестким

Пограничник. Фото иллюстративное: ГПСУ

Несмотря на то, что за нарушение государственной границы предусматривается административное наказание, граждане пытаются бежать из Украины. Штрафы недостаточно жесткие для борьбы с таким явлением.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Наказание за нарушение границы

По словам представителя ГПСУ, с начала текущего года охранники госграницы задержали более 13 тысяч граждан, которые нарушили законодательство по пограничным вопросам, в частности хотели незаконно попасть за пределы Украины. Некоторых нарушителей задерживали несколько раз. Есть даже рекордсмены, которые пытались бежать за границу более десяти раз и платили организаторам "путешествий" суммы в разы больше, чем штрафы, которые предусматриваются законом.

Административная ответственность и незначительные суммы штрафов людей не сдерживают. Пограничники только составляют административные протоколы, после чего передают дела на рассмотрение суда, который принимает решение о привлечении нарушителей к ответственности или оправдывает их.

"Минимальная ответственность нарушителей перед законом за попытку незаконного пересечения границы — это мягкое наказание, и это не сдерживает людей от того, чтобы они в очередной раз не шли на такие шаги. Если сравнить попытки незаконного пересечения границы до 24 февраля 2022 года и сейчас, то это в разы и разы больше", — отметил Андрей Демченко.

Напомним, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что пограничники информируют ТЦК о военнообязанных. Речь идет о гражданах, которые пытаются незаконно пересечь границу.

Ранее стало известно, что ГПСУ не ведет учет граждан в возрасте от 18 до 22 лет, которые выезжают за границу. Сколько молодых людей воспользовались правом покинуть Украину — неизвестно.