Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Недостаточно жестокое — ГПСУ о наказании за нарушение границы

Недостаточно жестокое — ГПСУ о наказании за нарушение границы

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 07:30
Штрафы за нарушение границы — ГПСУ считает наказание недостаточно жестким
Пограничник. Фото иллюстративное: ГПСУ

Несмотря на то, что за нарушение государственной границы предусматривается административное наказание, граждане пытаются бежать из Украины. Штрафы недостаточно жесткие для борьбы с таким явлением.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Реклама
Читайте также:

Наказание за нарушение границы

По словам представителя ГПСУ, с начала текущего года охранники госграницы задержали более 13 тысяч граждан, которые нарушили законодательство по пограничным вопросам, в частности хотели незаконно попасть за пределы Украины. Некоторых нарушителей задерживали несколько раз. Есть даже рекордсмены, которые пытались бежать за границу более десяти раз и платили организаторам "путешествий" суммы в разы больше, чем штрафы, которые предусматриваются законом.

Административная ответственность и незначительные суммы штрафов людей не сдерживают. Пограничники только составляют административные протоколы, после чего передают дела на рассмотрение суда, который принимает решение о привлечении нарушителей к ответственности или оправдывает их.

"Минимальная ответственность нарушителей перед законом за попытку незаконного пересечения границы — это мягкое наказание, и это не сдерживает людей от того, чтобы они в очередной раз не шли на такие шаги. Если сравнить попытки незаконного пересечения границы до 24 февраля 2022 года и сейчас, то это в разы и разы больше", — отметил Андрей Демченко.

Напомним, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что пограничники информируют ТЦК о военнообязанных. Речь идет о гражданах, которые пытаются незаконно пересечь границу.

Ранее стало известно, что ГПСУ не ведет учет граждан в возрасте от 18 до 22 лет, которые выезжают за границу. Сколько молодых людей воспользовались правом покинуть Украину — неизвестно.

граница штраф пограничники нарушения военнообязанные выезд за границу
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации