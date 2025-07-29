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Головна Військова економіка Не виплачують бойові — куди звертатися

Не виплачують бойові — куди звертатися

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 05:38
Бойові виплати ЗСУ - що робити, якщо військовослужбовцю не виплачують бойові
Українські військові. Фото: 37 ОБМП

Якщо військовослужбовець Збройних сил України не отримує бойові виплати, він може подати відповідний рапорт командуванню свого підрозділу. Якщо ж на рапорт надійде письмова відмова, військовому доведеться звертатися до суду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Що робити, якщо не платять бойові

Українські військовослужбовці мають право на додаткові виплати під час своєї військової служби.

Зокрема, це стосується бойових виплат, які нараховуються за виконання спеціальних чи бойових завдань на фронті, в тилу ворога тощо.

До юристів звернувся військовослужбовець, який заявив, що у його бригаді не виплачують бойові, і поцікавився, як оскаржити цю бездіяльність командування.

"Почніть із рапорту із проханням виплатити бойові", — пояснив у відповіді військовослужбовцю адвокат Юрій Айвазян.

Рапорт не спрацював — як діяти далі

Юрист наголосив, що рапорт не завжди може спрацювати, і зазначив, що робити у такій ситуації військовослужбовцю.

"Отримавши письмову відмову, звертайтесь до суду та оскаржуйте останню", — порадив Айвазян.

Судовий позов має принести результат у вигляді виплати бойових військовому.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що змінилося у виплатах для військовослужбовців з 1 липня 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є доплати для українських військових влітку 2025 року.

суд виплати ЗСУ рапорт військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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