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Главная Военная экономика Не выплачивают боевые — куда обращаться

Не выплачивают боевые — куда обращаться

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 05:38
Боевые выплаты ВСУ - что делать, если военнослужащему не выплачивают боевые
Украинские военные. Фото: 37 ОБМП

Если военнослужащий Вооруженных сил Украины не получает боевые выплаты, он может подать соответствующий рапорт командованию своего подразделения. Если же на рапорт поступит письменный отказ, военному придется обращаться в суд.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Украинские военнослужащие имеют право на дополнительные выплаты во время своей военной службы.

В частности, это касается боевых выплат, которые начисляются за выполнение специальных или боевых задач на фронте, в тылу врага и тому подобное.

К юристам обратился военнослужащий, который заявил, что в его бригаде не выплачивают боевые, и поинтересовался, как обжаловать эту бездеятельность командования.

"Начните с рапорта с просьбой выплатить боевые", — пояснил в ответе военнослужащему адвокат Юрий Айвазян.

Рапорт не сработал — как действовать дальше

Юрист отметил, что рапорт не всегда может сработать, и отметил, что делать в такой ситуации военнослужащему.

"Получив письменный отказ, обращайтесь в суд и обжалуйте последний", — посоветовал Айвазян.

Судебный иск должен принести результат в виде выплаты боевых военному.

Напомним, мы ранее писали о том, что изменилось в выплатах для военнослужащих с 1 июля 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, какими являются доплаты для украинских военных летом 2025 года.

суд выплаты ВСУ рапорт военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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