Коли може стартувати реформа МСЕК - названо дату

Голова НСЗУ Наталія Гусак. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністерство охорони здоров'я розробило законопроєкт і починає шлях реформування Медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Головна з причин — ліквідувати корупцію, факти якої масово по країні викривають правоохоронці. Наразі йдуть обговорення реформи, до яких залучена і Національна служба здоров'я України.

Коли може стартувати реформа, Новини.LIVE дізналося в голови НСЗУ Наталії Гусак.

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Реформа МСЕК

"Я ознайомлена з тими проєктами нормативно-правових актів, які пов'язані з реформуванням цих комісій. І відповідно до концепції, НСЗУ через окрему програму невдовзі, чи це буде 2025 рік, чи 2026 рік, почне закуповувати ці послуги для українців", — сказала Гусак.

Вона підкреслила, що не треба маніпулювати датами 2025 та 2026 року, адже остаточної дати старту реформи немає.

"Я дуже сподіваюся, що це станеться рано чи пізно. Ми любимо в НСЗУ стартувати в різних реформах з 1 квітня, можливо, це так станеться", — додала Гусак.

Голова НСЗУ Наталія Гусак. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, корупційні скандали щодо куплених інвалідностей та довідок з'являються чи не щодня. Правоохоронці реагують на такі факти. Відбувся суд щодо голови МСЕК Хмельницької області, в якої знайшли мільйони доларів готівкою.

Стало відомо, що очільники МСЕК на Буковині задекларували дорогі автівки, земельні ділянки та майно. У Житомирі поліція викрила лікарку, яка налагодила масштабну корупційну схему через ухилянтів,

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що наразі триває робота над реформуванням медико-соціальної експертизи. Урядовець зазначив, що плануються як глобальні, так і точкові зміни.