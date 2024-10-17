Когда может стартовать реформа МСЭК - названа дата

Председатель НСЗУ Наталья Гусак. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Министерство здравоохранения разработало законопроект и начинает путь реформирования Медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Главная из причин — ликвидировать коррупцию, факты которой массово по стране разоблачают правоохранители. Сейчас обсуждаются реформы, к которым приобщена и Национальная служба здоровья Украины.

Когда может стартовать реформа, Новини.LIVE узнало у главы НСЗУ Наталии Гусак.

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"Я ознакомлена с теми проектами нормативно-правовых актов, которые связаны с реформированием этих комиссий. И согласно концепции, НСЗУ через отдельную программу вскоре, будет ли это 2025 или 2026 год, начнет закупать эти услуги для украинцев", — сказала Гусь.

Она подчеркнула, что не нужно манипулировать датами 2025 и 2026 годов, ведь окончательной даты старта реформы нет.

"Я очень надеюсь, что это произойдет рано или поздно. Мы любим в НСЗУ стартовать в различных реформах с 1 апреля, возможно, это так произойдет", — добавила Гусак.

Председатель НСЗУ Наталья Гусак. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Напомним, коррупционные скандалы по поводу купленных инвалидностей и справок появляются ежедневно. Правоохранители реагируют на такие факты. Состоялся суд в отношении главы МСЭК Хмельницкой области, у которой нашли миллионы долларов наличными.

Стало известно, что главы МСЭК на Буковине задекларировали дорогие автомобили, земельные участки и имущество. В Житомире полиция разоблачила врача, который наладил масштабную коррупционную схему для уклонистов.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что сейчас идет работа над реформированием медико-социальной экспертизы. Чиновник отметил, что планируются как глобальные, так и точечные изменения.