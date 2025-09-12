Відео
Наживаються на обороні — Железняк про махінації з фортифікаціями

Наживаються на обороні — Железняк про махінації з фортифікаціями

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 06:27
Депутат Железняк повідомив, що компанії продають державі за завищеними цінами матеріали для оборонних споруд
Нардеп Ярослав Железняк. Фото: соцмережі Железняка

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявляє про неефективність витрат на будівництво фортифікаційних споруд. Нардеп спирається в тому числі на дані антикорупційного розслідування.

Таку інформацію депутат Железняк надав під час етеру "День.LIVE".

Які основні порушення при зведенні оборонспоруд

Ярослав Железняк наголошує, що багатомільярдні інвестиції в ці об’єкти виявились марними, оскільки більшість з них нині перебуває під російською окупацією.

Железняк повідомив про результати проведеного антикорупційного розслідування, яке виявило численні порушення та махінації у сфері закупівель матеріалів для будівництва. Зокрема, було встановлено факти завищення цін на будівельні матеріали, а також використання схем, спрямованих на незаконне збагачення певних компаній.

"Зокрема пірамідки, що купували за 500 гривень, а продавали державі за 2000, і лісоматеріали з аналогічними махінаціями. Компанії, причетні до оборудок, частково підтвердили факти, що полегшує роботу НАБУ", — зазначив нардеп.

Депутат підкреслив, що результати розслідування були передані Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), однак досі не було жодної реакції від керівництва держави. Железняк висловив незадоволення тим, що компанії, причетні до корупційних схем, продовжують отримувати державні тендери на суму в мільярд гривень.

Раніше повідомлялось, що на Харківщині підрядник з будівництва фортифікаційних споруд, не виконав умови договору. Суд зобов'язав відшкодувати державі збитки.

Тим часом диктатор РФ Путін доручив зміцнити кордон з Фінляндією. Це робиться для так званого "захисту" країни.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
