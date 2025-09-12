Депутат Железняк сообщил, что компании продают государству по завышенным ценам материалы для оборонительных сооружений

Нардеп Ярослав Железняк. Фото: соцсети Железняка

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявляет о неэффективности расходов на строительство фортификационных сооружений. Нардеп опирается в том числе на данные антикоррупционного расследования.

Такую информацию депутат Железняк предоставил во время эфира "День.LIVE".

Ярослав Железняк отмечает, что многомиллиардные инвестиции в эти объекты оказались напрасными, поскольку большинство из них сейчас находится под российской оккупацией.

Железняк сообщил о результатах проведенного антикоррупционного расследования, которое выявило многочисленные нарушения и махинации в сфере закупок материалов для строительства. В частности, были установлены факты завышения цен на строительные материалы, а также использование схем, направленных на незаконное обогащение определенных компаний.

"В частности пирамидки, которые покупали за 500 гривен, а продавали государству за 2000, и лесоматериалы с аналогичными махинациями. Компании, причастные к сделкам, частично подтвердили факты, что облегчает работу НАБУ", — отметил нардеп.

Депутат подчеркнул, что результаты расследования были переданы Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), однако до сих пор не было никакой реакции от руководства государства. Железняк выразил недовольство тем, что компании, причастные к коррупционным схемам, продолжают получать государственные тендеры на сумму в миллиард гривен.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине подрядчик по строительству фортификационных сооружений, не выполнил условия договора. Суд обязал возместить государству убытки.

Между тем диктатор РФ Путин поручил укрепить границу с Финляндией. Это делается для так называемой "защиты" страны.