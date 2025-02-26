Георгій Мазурашу висловився про бронювання українців за кордоном

Народний депутат Георгій Мазурашу. Фото: Детектор Медіа

За кордоном невдовзі можуть створити умови для оформлення бронювання українців. Попри це, деякі громадяни України не довіряють державі через численні випадки примусової мобілізації та порушення прав людини, а військо слід поповнювати вмотивованими людьми.

Таку думку в ефірі Ранок.LIVE висловив нардеп Георгій Мазурашу.

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"Ця ініціатива, я думаю, має мінімальний шанс достукатися до наших співгромадян за кордоном через те, що вони просто не будуть вірити нашій державі в даному випадку щодо бронювання. Вибачте, у нас в Україні людей бусифікують, закидають в армію потім на рівні представників Генштабу кажуть: не можемо звільнити", — заявив Мазурашу.

Нардеп навів у приклад ситуацію у Кам'янці-Подільському де, за його словами, обманом заманили викладача навчального закладу та мобілізували його. Нині чоловік на навчаннях у Житомирській області, хоча він нібито за законом не мав бути б мобілізованим.

Своєю чергою Георгій Мазурашу заявив, що ідея створення можливості оформлення броні від мобілізації хороша, проте наголосив, що війська треба поповнювати вмотивованими людьми.

"Я вважаю, що це правильний крок. Оптимально було б, щоб ми перестали підтримувати рабовласницьку філософію і просто базувались на мотиваційній основі та пропонували юнакам 18-24 років контракти з бонусами. І, до речі, треба й чинним, які зараз захищають вітчизну, пропонувати збільшення мотиваційної частини під час того, якщо вони залишаться на наступний рік чи пів року", — сказав народний депутат.

Нагадаємо, нещодавно міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що українці за кордоном отримають можливість оформити бронювання від мобілізації.

Тим часом у Мінкульті розширили список медіа, працівники яких можуть отримати бронь від мобілізації.