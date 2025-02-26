Георгий Мазурашу высказался о бронировании украинцев за рубежом

Народный депутат Георгий Мазурашу. Фото: Детектор Медиа

За рубежом вскоре могут создать условия для оформления бронирования украинцев. Несмотря на это, некоторые граждане Украины не доверяют государству из-за многочисленных случаев принудительной мобилизации и нарушения прав человека, а войско следует пополнять мотивированными людьми.

Такое мнение в эфире Ранок.LIVE высказал нардеп Георгий Мазурашу.

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"Эта инициатива, я думаю, имеет минимальный шанс достучаться до наших сограждан за рубежом из-за того, что они просто не будут верить нашему государству в данном случае по бронированию. Извините, у нас в Украине людей бусифицируют, забрасывают в армию потом на уровне представителей Генштаба говорят: не можем уволить", — заявил Мазурашу.

Нардеп привел в пример ситуацию в Каменце-Подольском где, по его словам, обманом заманили преподавателя учебного заведения и мобилизовали его. Сейчас мужчина на учениях в Житомирской области, хотя он якобы по закону не должен был бы быть мобилизованным.

В свою очередь Георгий Мазурашу заявил, что идея создания возможности оформления брони от мобилизации хорошая, однако подчеркнул, что войска надо пополнять мотивированными людьми.

"Я считаю, что это правильный шаг. Оптимально было бы, чтобы мы перестали поддерживать рабовладельческую философию и просто базировалась на мотивационной основе и предлагали юношам 18-24 лет контракты с бонусами. И, кстати, надо и действующим, которые сейчас защищают отечество, предлагать увеличение мотивационной части во время того, если они останутся на следующий год или полгода", — сказал народный депутат.

Напомним, недавно министр национального единства Алексей Чернышев заявил, что украинцы за рубежом получат возможность оформить бронирование от мобилизации.

Между тем в Минкульте расширили список медиа, работники которых могут получить бронь от мобилизации.