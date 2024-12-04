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Нардеп назвала "Зимову єПідтримку" спробою виявити ухилянтів

4 грудня 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Нардеп заявила, що за допомогою "Зимової єПідтримки" можуть виявляти чоловіків, які ховаються від мобілізації
Банкнота номіналом у тисячу гривень. Фото ілюстративне: facebook.com/NationalBankOfUkraine
Артем Кругленко - Редактор

"Зимова єПідтримка" може бути спробою виявити чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Таких громадян близько мільйона.

Про це в етері проєкту "Свобода. Ранок" від Радіо Свобода у вівторок, 3 грудня, розповіла заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

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Нардеп зазначила, що близько мільйона військовозобов'язаних чоловіків не є людьми з інвалідністю, не мають бронювання й не виїхали за кордон, однак ховаються від свого конституційного обов'язку захисту Батьківщини.

"Якщо, наприклад, у родині є два чоловіки, які підлягають мобілізації, і дві жінки, то на них це чотири тисячі гривень. Звісно, стимулювати якимось чином отримувати ці кошти можна лише, якщо сума буде більше ніж тисяча гривень: 3–4 тисячі гривень на родину. Хтось зареєструється з чоловіків, тому що чотири тисячі краще ніж дві", — пояснила Василевська-Смаглюк.

Раніше Володимир Зеленський розповів, скільки громадян подали заявку на отримання тисячі гривень у перший день. Кількість українців, які зареєструвалися в "Зимовій єПідтримці" 1 грудня, перевищила два мільйони.

Також ми повідомляли, що з 4 грудня стартують виплати "Зимової єПідтримки" у відділеннях "Укрпошти". Отримати грошову допомогу на пошті зможуть пенсіонери та люди з інвалідністю.

виплати єПідтримка мобілізація військовозобов'язані ухилянти

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