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Нардеп назвала "Зимову єПідтримку" попыткой выявить уклонистов

4 декабря 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Нардеп заявила, что с помощью "Зимової єПідтримки" могут выявлять мужчин, которые скрываются от мобилизации
Банкнота номиналом в тысячу гривен. Фото иллюстративное: facebook.com/NationalBankOfUkraine
Артем Кругленко - Редактор

"Зимова єПідтримка" может быть попыткой выявить мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Таких граждан около миллиона.

Об этом в эфире проекта "Свобода. Ранок" от Радио Свобода во вторник, 3 декабря, рассказала заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

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Нардеп отметила, что около миллиона военнообязанных мужчин не являются людьми с инвалидностью, не имеют бронирования и не уехали за границу, однако прячутся от своей конституционной обязанности по защите Родины.

"Если, например, в семье два мужчины, которые подлежат мобилизации, и две женщины, то на них это 4 тысячи гривен. Конечно, стимулировать каким-то образом получать эти средства можно только, если сумма будет больше тысячи гривен: 3–4 тысячи гривен на семью. Кто-то зарегистрируется из мужчин, потому что четыре тысячи лучше двух", — объяснила Василевская-Смаглюк.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, сколько граждан подали заявку на получение тысячи гривен в первый день. Количество украинцев, зарегистрировавшихся в "Зимовій єПідтримці" 1 декабря, превысило два миллиона.

Также мы сообщали, что с 4 декабря стартуют выплаты "Зимової єПідтримки" в отделениях "Укрпочты". Получить пособие на почте смогут пенсионеры и люди с инвалидностью.

выплаты єПідтримка мобилизация военнообязанные уклонисты

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