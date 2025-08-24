Потенціал України у виробництві зброї понад 30 млрд доларів, заявив Леонов

Ракета "Фламінго". Фото: АР

Україна виробляє зброю приблизно на 9 млрд доларів, однак потенціал — понад 30 млрд. Крім того, наша країна може зробити ще більшим показник озброєння українського виробництва, яке використовується на фронті.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив народний депутат України Олексій Леонов.

Що відомо про потенціал України у виробництві зброї

Нардеп зазначив, що Україна може не лише забезпечувати власний фронт, але й експортувати продукцію нашим партнерам.

"На сьогодні Україна виробляє приблизно на 9 млрд доларів зброї, а потенціал має більше ніж 30 млрд. В нас ж можливість, є бажання наших партнерів закуповувати в нас зброю, і ми можемо її експортувати. В нас є можливість розширювати забезпечення свого фронту", — заявив Леонов.

За його словами, вже понад 40% озброєнь на фронті — українського виробництва. І цей показник може зрости ще на 10%.

Також він заявив, що країни НАТО зараз переозброюються, і Україна займає дуже серйозне місце у цьому процесі.

"Найголовніше те, що сьогодні ми бачимо — країни НАТО переозброюються, в них виділений бюджет вже до 2033 року для того, щоб ці кошти використовувати на нове озброєння. І наша країна займає дуже серйозне місце в цьому переозброєнні країн НАТО і європейських країн", — резюмував Олексій Леонов.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що на основних напрямках фронту співвідношення дронів переважає на користь ЗСУ. Водночас він зазначив, що Україна може виготовляти ще більше безпілотників, однак є брак фінансування.

Також ми писали, що нещодавно у мережі з'явились кадри з підприємства, де видно налагоджене виробництво нової української крилатої ракети "Фламінго". Наразі компанія Fire Point випускає одну ракету на добу, проте вже до жовтня планує вийти на потужність у сім одиниць щодня.