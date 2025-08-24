Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Нардеп Леонов назвал потенциал Украины в производстве оружия

Нардеп Леонов назвал потенциал Украины в производстве оружия

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 07:31
Потенциал Украины в производстве оружия более 30 млрд долларов, заявил Леонов
Ракета "Фламинго". Фото: АР

Украина производит оружие примерно на 9 млрд долларов, однако потенциал - более 30 млрд. Кроме того, наша страна может сделать еще большим показатель вооружения украинского производства, которое используется на фронте.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил народный депутат Украины Алексей Леонов.

Реклама
Читайте также:

Что известно о потенциале Украины в производстве оружия

Нардеп отметил, что Украина может не только обеспечивать собственный фронт, но и экспортировать продукцию нашим партнерам.

"На сегодня Украина производит примерно на 9 млрд долларов оружия, а потенциал имеет более 30 млрд. У нас же возможность, есть желание наших партнеров закупать у нас оружие, и мы можем его экспортировать. У нас есть возможность расширять обеспечение своего фронта", — заявил Леонов.

По его словам, уже более 40% вооружений на фронте — украинского производства. И этот показатель может вырасти еще на 10%.

Также он заявил, что страны НАТО сейчас перевооружаются, и Украина занимает очень серьезное место в этом процессе.

"Самое главное то, что сегодня мы видим — страны НАТО перевооружаются, у них выделен бюджет уже до 2033 года для того, чтобы эти средства использовать на новое вооружение. И наша страна занимает очень серьезное место в этом перевооружении стран НАТО и европейских стран", — резюмировал Алексей Леонов.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на основных направлениях фронта соотношение дронов преобладает в пользу ВСУ. В то же время он отметил, что Украина может производить еще больше беспилотников, однако есть нехватка финансирования.

Также мы писали, что недавно в сети появились кадры с предприятия, где видно налаженное производство новой украинской крылатой ракеты "Фламинго". Сейчас компания Fire Point выпускает одну ракету в сутки, однако уже к октябрю планирует выйти на мощность в семь единиц ежедневно.

НАТО оружие Украина экспорт война в Украине производство оружия
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации