Потенциал Украины в производстве оружия более 30 млрд долларов, заявил Леонов

Украина производит оружие примерно на 9 млрд долларов, однако потенциал - более 30 млрд. Кроме того, наша страна может сделать еще большим показатель вооружения украинского производства, которое используется на фронте.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил народный депутат Украины Алексей Леонов.

Что известно о потенциале Украины в производстве оружия

Нардеп отметил, что Украина может не только обеспечивать собственный фронт, но и экспортировать продукцию нашим партнерам.

"На сегодня Украина производит примерно на 9 млрд долларов оружия, а потенциал имеет более 30 млрд. У нас же возможность, есть желание наших партнеров закупать у нас оружие, и мы можем его экспортировать. У нас есть возможность расширять обеспечение своего фронта", — заявил Леонов.

По его словам, уже более 40% вооружений на фронте — украинского производства. И этот показатель может вырасти еще на 10%.

Также он заявил, что страны НАТО сейчас перевооружаются, и Украина занимает очень серьезное место в этом процессе.

"Самое главное то, что сегодня мы видим — страны НАТО перевооружаются, у них выделен бюджет уже до 2033 года для того, чтобы эти средства использовать на новое вооружение. И наша страна занимает очень серьезное место в этом перевооружении стран НАТО и европейских стран", — резюмировал Алексей Леонов.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на основных направлениях фронта соотношение дронов преобладает в пользу ВСУ. В то же время он отметил, что Украина может производить еще больше беспилотников, однако есть нехватка финансирования.

Также мы писали, что недавно в сети появились кадры с предприятия, где видно налаженное производство новой украинской крылатой ракеты "Фламинго". Сейчас компания Fire Point выпускает одну ракету в сутки, однако уже к октябрю планирует выйти на мощность в семь единиц ежедневно.