Виплати Героям України — хто на них має право

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні родичі загиблих на полі бою Героїв України мають право на різноманітні виплати та пільги. До основних виплат належить одноразова матеріальна допомога, яка надається родині загиблого.

Хто і в якому порядку може отримати ці виплати розповідає 24 Канал.

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Пільги та виплати для родичів полеглих Героїв

Звання Героя України може бути присвоєно посмертно за видатний героїчний вчинок або значне трудове досягнення. У цьому випадку грошова винагорода виплачується членам сім'ї загиблого героя.

Згідно з Постановою Кабміна, грошова винагорода може бути в розмірі 50-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Станом на 2024 рік це 151 400. Вона надається членам сім'ї полеглого Героя: дружині (чоловіку), дітям або батькам.

Водночас Герої України та їхні родини мають право на ряд пільг. Йдеться про безоплатне медичне обслуговування, знижки на комунальні послуги та безплатний проїзд у громадському транспорті.

Діти полеглих Героїв отримують право на безплатну освіту, у тому числі у вищих навчальних закладах.

А також такі переваги: