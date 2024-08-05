Виплати Героям України — хто на них має право

На які пільги та виплати мають право родичі полеглих Героїв України
В Україні родичі загиблих на полі бою Героїв України мають право на різноманітні виплати та пільги. До основних виплат належить одноразова матеріальна допомога, яка надається родині загиблого.
Хто і в якому порядку може отримати ці виплати розповідає 24 Канал.
Пільги та виплати для родичів полеглих Героїв
Звання Героя України може бути присвоєно посмертно за видатний героїчний вчинок або значне трудове досягнення. У цьому випадку грошова винагорода виплачується членам сім'ї загиблого героя.
Згідно з Постановою Кабміна, грошова винагорода може бути в розмірі 50-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Станом на 2024 рік це 151 400. Вона надається членам сім'ї полеглого Героя: дружині (чоловіку), дітям або батькам.
Водночас Герої України та їхні родини мають право на ряд пільг. Йдеться про безоплатне медичне обслуговування, знижки на комунальні послуги та безплатний проїзд у громадському транспорті.
Діти полеглих Героїв отримують право на безплатну освіту, у тому числі у вищих навчальних закладах.
А також такі переваги:
- щомісячні виплати в розмірі трьох мінімальних заробітних плат;
- надбавки до пенсії у розмірі 200% мінімальної пенсії за віком;
- пільги зі сплати податків, митних зборів та інших платежів;
- безплатне протезування та санаторно-курортне лікування;
- переважне право на поліпшення житлових умов;
- безплатний капітальний ремонт житла;
- позачергове користування всіма видами транспорту;
- щомісячна компенсація на придбання автомобільного палива;
- переважне право залишитися на роботі під час скорочення;
- безплатне навчання та перенавчання;
- безплатне поховання та одноразова допомога у разі смерті.
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