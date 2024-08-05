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На какие льготы и выплаты имеют право родственники павших Героев Украины

5 августа 2024 23:48
Дмитрий Галушка - Редактор
Выплаты Героям Украины - кто на них имеет право
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE
Дмитрий Галушка - Редактор

В Украине родственники погибших на поле боя Героев Украины имеют право на всевозможные выплаты и льготы. К основным выплатам относится одноразовая материальная помощь, оказываемая семье погибшего.

Кто и в каком порядке может получить эти выплаты рассказывает 24 Канал.

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Звание Героя Украины может быть присвоено посмертно за выдающийся героический поступок или значительное трудовое достижение. В этом случае денежное вознаграждение выплачивается членам семьи погибшего героя.

Согласно Постановлению Кабмина, денежное вознаграждение может быть в размере 50-кратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

По состоянию на 2024 год это 151 400. Она предоставляется членам семьи павшего Героя: жене (мужу), детям или родителям.

В то же время, Герои Украины и их семьи имеют право на ряд льгот. Речь идет о бесплатном медицинском обслуживании, скидках на коммунальные услуги и бесплатном проезде в общественном транспорте.

Дети павших Героев получают право на бесплатное образование, в том числе в вузах.

А также следующие преимущества:

  • ежемесячные выплаты в размере трех минимальных заработных плат;
  • надбавки к пенсии в размере 200% минимальной пенсии по возрасту;
  • льготы по уплате налогов, таможенных пошлин и других платежей;
  • бесплатное протезирование и санаторно-курортное лечение;
  • преимущественное право на улучшение жилищных условий;
  • бесплатный капитальный ремонт жилья;
  • внеочередное пользование всеми видами транспорта;
  • ежемесячная компенсация на покупку автомобильного топлива;
  • преимущественное право остаться на работе при сокращении;
  • бесплатное обучение и переобучение;
  • бесплатное захоронение и единовременная помощь в случае смерти.

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