Выплаты Героям Украины - кто на них имеет право

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине родственники погибших на поле боя Героев Украины имеют право на всевозможные выплаты и льготы. К основным выплатам относится одноразовая материальная помощь, оказываемая семье погибшего.

Кто и в каком порядке может получить эти выплаты рассказывает 24 Канал.

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Льготы и выплаты для родственников погибших Героев

Звание Героя Украины может быть присвоено посмертно за выдающийся героический поступок или значительное трудовое достижение. В этом случае денежное вознаграждение выплачивается членам семьи погибшего героя.

Согласно Постановлению Кабмина, денежное вознаграждение может быть в размере 50-кратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

По состоянию на 2024 год это 151 400. Она предоставляется членам семьи павшего Героя: жене (мужу), детям или родителям.

В то же время, Герои Украины и их семьи имеют право на ряд льгот. Речь идет о бесплатном медицинском обслуживании, скидках на коммунальные услуги и бесплатном проезде в общественном транспорте.

Дети павших Героев получают право на бесплатное образование, в том числе в вузах.

А также следующие преимущества: