Выплаты Героям Украины - кто на них имеет право

На какие льготы и выплаты имеют право родственники павших Героев Украины
В Украине родственники погибших на поле боя Героев Украины имеют право на всевозможные выплаты и льготы. К основным выплатам относится одноразовая материальная помощь, оказываемая семье погибшего.
Кто и в каком порядке может получить эти выплаты рассказывает 24 Канал.
Льготы и выплаты для родственников погибших Героев
Звание Героя Украины может быть присвоено посмертно за выдающийся героический поступок или значительное трудовое достижение. В этом случае денежное вознаграждение выплачивается членам семьи погибшего героя.
Согласно Постановлению Кабмина, денежное вознаграждение может быть в размере 50-кратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
По состоянию на 2024 год это 151 400. Она предоставляется членам семьи павшего Героя: жене (мужу), детям или родителям.
В то же время, Герои Украины и их семьи имеют право на ряд льгот. Речь идет о бесплатном медицинском обслуживании, скидках на коммунальные услуги и бесплатном проезде в общественном транспорте.
Дети павших Героев получают право на бесплатное образование, в том числе в вузах.
А также следующие преимущества:
- ежемесячные выплаты в размере трех минимальных заработных плат;
- надбавки к пенсии в размере 200% минимальной пенсии по возрасту;
- льготы по уплате налогов, таможенных пошлин и других платежей;
- бесплатное протезирование и санаторно-курортное лечение;
- преимущественное право на улучшение жилищных условий;
- бесплатный капитальный ремонт жилья;
- внеочередное пользование всеми видами транспорта;
- ежемесячная компенсация на покупку автомобильного топлива;
- преимущественное право остаться на работе при сокращении;
- бесплатное обучение и переобучение;
- бесплатное захоронение и единовременная помощь в случае смерти.
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